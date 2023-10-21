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Украина готовится к встрече Формулы мира и парламентскому саммиту Крымской платформы — Зеленский

Украина готовится к встрече Формулы мира и парламентскому саммиту Крымской платформы — Зеленский
Фото: Офис президента

Украина активно готовится к новой встрече по Формуле мира, которая состоится на следующей неделе на Мальте, и парламентскому саммиту Крымской платформы, который запланирован в Чехии.

Об этом заявил в видеообращении за 21 октября президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на встрече по Формуле мира будут представлены весомые государства — перечень участников фактически ежедневно увеличивается.

В частности, там ожидаются более 50 участников. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с Владимиром Зеленским уже подтвердил, что Турция будет участвовать во встрече.

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Украина также готовится к новому саммиту Крымской платформы парламентского уровня. По словам Зеленского, будет очень серьезное количество участников на саммите, который состоится в Чехии.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Крымская платформа, Формула миру
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