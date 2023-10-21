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Юлия Захарченко, редактор ленты

Подготовлен новый пакет длительной поддержки Украины для защиты людей и свободы — Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Главное во всех переговорах с лидерами — защитить жизни и мирных людей, не дать дестабилизации распространиться на другие регионы мира, не дать потерять нашу работу по консолидации мирового большинства ради международного права.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 21 октября 2023 года.

Зеленский говорил с президентом Турции Эрдоганом — это девятый международный разговор за эту неделю. Глава государства уже говорил с президентом Финляндии, премьер-министром Канады, президентом Южной Африки, премьер-министром Норвегии, президентом Франции, генеральным секретарем ООН, президентом США и канцлером Германии.

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Он поблагодарил США за подготовленный новый пакет длительной, надежной, оборонной, экономической поддержки Украины для защиты людей и свободы.

— Я благодарен за эту инициативу президенту Байдену. Думаю, что не только украинцы, но и все свободные народы Европы ожидают сохранения американского единства с нашей защитой. Американское лидерство нужно миру. Я благодарен обеим партиям Конгресса, которые это понимают и поддерживают, в частности, борьбу нашего народа за независимость, — сказал Зеленский.

С президентом Турции они обсудили ситуацию в Черноморском регионе, агрессию против Украины, глобальной безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке.

По мнению Зеленского, очень важно защитить мирных людей, не допустить развертывания новых масштабных гуманитарных кризисов. Необходимо действовать вместе, чтобы как можно быстрее вернуть полную силу международному праву.

Уже активно готовится новая встреча по Формуле мира Украины. Встреча запланирована уже на следующую неделю на Мальте. Зеленский отметил, что будут представлены весомые государства мира — перечень участников фактически ежедневно увеличивается.

— Более 50 участников ожидаем. Сегодня президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет участвовать во встрече.

Украина готовится к новому саммиту Крымской платформы парламентского уровня. Количество участников очень серьезное, подчеркнул президент. Саммит состоится в Чехии.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Офис президента, українські військові
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