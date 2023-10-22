Во Франции в седьмой раз за восемь дней эвакуировали Версальский дворец из-за “минирования”
В воскресенье, 22 октября, во Франции около 12:10 объявили седьмую за восемь дней эвакуацию из Версальского дворца в связи с угрозой взрыва.
Об этом говорится в сообщении замка в Twitter.
– Из соображений безопасности Версальский дворец эвакуирует посетителей и откроется снова, как только завершатся проверки. Спасибо за понимание, – говорится в сообщении.
Напомним, вчера из замка также эвакуировали посетителей и персонал после сообщения о минировании здания, впрочем после двухчасовой проверки кинологов с собаками взрывчатки так и не нашли.
После террористической атаки в городе Аррас 13 октября Франция находится в состоянии повышенной готовности. Тогда 20-летний чеченец, уроженец России, зарезал учителя средней школы и тяжело ранил еще троих.
Французское правительство развернуло около 7 тыс. военных для усиления безопасности по всей стране после нападения.
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