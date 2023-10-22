У Франції всьоме за вісім днів евакуювали Версальський палац через “замінування”

У неділю, 22 жовтня, у Франції близько 12:10 оголосили сьому за вісім днів евакуацію з Версальського палацу у зв’язку із загрозою вибуху.

Про це йдеться у повідомленні замку у Twitter.

– З міркувань безпеки Версальський палац евакуює відвідувачів і відкриється знову, щойно завершаться перевірки. Дякуємо за розуміння, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора із замку також евакуювали відвідувачів та персонал після повідомлення про мінування будівлі, втім після двогодинної перевірки кінологів із собаками вибухівки так і не знайшли.

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Після терористичної атаки у місті Аррас 13 жовтня Франція перебуває у стані підвищеної готовності. Тоді 20-річний чеченець, уродженець Росії, зарізав вчителя середньої школи та важко поранив ще трьох.

Французький уряд розгорнув близько 7 тис. військових для посилення безпеки по всій країні після нападу.

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