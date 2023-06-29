Франция привлечет 40 тыс. полицейских на фоне беспорядков из-за убийства полицией 17-летнего парня

Во Франции привлекут 40 тыс. полицейских и жандармов на фоне беспорядков из-за смерти парня, которого застрелила полиция во время дорожной проверки.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен, сообщает AP.

Он исключил возможность введения во Франции чрезвычайного положения, однако подчеркнул, что “реакция государства будет жесткой”.

Дарманен обратился с просьбой об административном отстранении полицейского, который стрелял в подростка, параллельно с текущим судебным процессом.

— Когда нападают на школы, мэрии, полицейские участки и социальные центры, мы видим, что страдают именно жители рабочих кварталов. Это не просто политические символы, — сказал глава МВД.

Напомним, что в пригороде Парижа вспыхнули беспорядки в связи с гибелью 17-летнего водителя. Утром 27 июня полиция застрелила его во время остановки для дорожного контроля.

По данным СМИ, мотопатруль остановил для проверки авто с тремя людьми. Полицейский держал свое оружие на уровне двери водителя. Парень резко нажал на газ и попытался убежать, в этот момент в него выстрелили с близкого расстояния.

Полицейский, который стрелял, и его напарник находятся под стражей.

Беспорядки начались с акции протеста под отделением полиции в пригороде Парижа Нантер, где и произошел инцидент.

Люди бросали в полицию коктейли Молотова и заставили правоохранителей отойти. Далее начали жечь мусорные баки и авто, строить баррикады. Беспорядки распространились и на соседние города, в том числе Мант-ла-Жоли, где подожгли помещение мэрии.

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