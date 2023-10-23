Два украинских корабля участвуют в международных учениях в Британии

В территориальных водах Великобритании 23 октября стартовали многонациональные учения Joint Warrior-23-II, к участию в которых от ВМС Украины привлекаются противоминные корабли Черкассы и Чернигов.

В учениях принимают участие Королевские ВМС и Королевские воздушные силы вместе с сухопутными войсками Великобритании, а также корабли и суда от Нидерландов, Бельгии, Польши, Германии, Дании и Украины.

— Основная цель подготовки заключается в достижении личным составом экипажей и штаба тактической группы противоминных действий соответствующего уровня готовности к выполнению задач по назначению, а также совместимости с противоминными подразделениями стран-партнеров, — рассказали в ВМС ВСУ.

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Также моряки отрабатывают планирование и проведение противоминных действий по стандартам НАТО. Такой опыт необходим при проведении объединенных многонациональных операций.

На прошлой неделе минно-тральная группа кораблей Румынии и Болгарии (двух членов НАТО) начала очистку акватории Черного моря на маршруте нового морского коридора, который проложила Украина.

Фото: ВМС України

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