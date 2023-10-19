Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
Украина
Нуждается в проверке
Юлия Соколова, редактор ленты

Украинский зерновой коридор: суда Румынии и Болгарии начали разминирование Черного моря

Порт Чорноморськ
Фото: УНИАН

Минно-тральная группа кораблей Румынии и Болгарии (двух членов НАТО) приступила к очистке акватории Черного моря на маршруте нового морского коридора, который проложила Украина.

На это обратил внимание руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его данным, суда приступили к тралению мин, то есть их удалению и уничтожению, у берегов Болгарии.

Сейчас смотрят

Однако корабли не ограничиваются болгарскими территориальными водами, а и работают в близлежащей зоне, “где проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора”.

– Наши черноморские соседи демонстрируют удивительно сжатый период от принятия решения о создании минно-тральной группы до начала практической работы, — отметил Клименко.

Так, решение было принято 12 октября, а с 16 октября корабли уже находились в море.

Специалисты фиксируют семь кораблей: один румынский и шесть болгарских.

Мониторинговая группа идентифицировала пять из них. ВМС Болгарии представлены минным заградителем Цибър, фрегатами Дръзки и Верни, сторожевым кораблем Смели и еще двумя тральщиками. От ВМС Румынии в операции задействован морской тральщик Slt. Alexandru Axente.

Что известно о создании минно-тральной группы

Первоначально информация появилась в западных СМИ. Отмечалось, что Румыния, Турция и Болгария обсуждают создание совместных минно-тральных сил для разминирования в Черном море.

Этому предшествовал ряд инцидентов, в том числе подрыв грузового судна Seama на противокорабельной мине у берегов Румынии.

12 октября, на следующий день после заседания в формате Рамштайн, министры обороны Турции, Румынии и Болгарии встретились в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В ходе переговоров было принято решение о создании трехсторонней инициативы по совместной борьбе с минами в Черном море.

Попытки РФ устроить блокаду в Черном море

После 17 июля Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой происходил экспорт зерновых из Украины.

Этот зерновой коридор функционировал почти год – с 22 июля 2022 года. Выходом из инициативы РФ хотела полностью заблокировать возможности Украины экспортировать продовольствие.

В ответ Киев открыл новые временные морские маршруты для гражданских судов в Черном море. Ими в украинские порты сейчас направляются иностранные корабли для загрузки зерном и другой продукцией.

Читайте также
Черное море должно оставаться открытым, а не контролироваться отдельными странами – Йоханнис
Клаус Йоганніс, президент Румунії

Болгария, Зерно, міни, Румунія, Украина, Черное море
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Рекорды по трудоустройству украинских беженцев в Румынии: сколько там зарабатывают
Румунія
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Герой України
На Харьковщине мужчина убил сожительницу и спрятал тело в выгребной яме
Украинский зерновой коридор: суда Румынии и Болгарии начали разминирование Черного моря
Байден намерен направить $60 млрд на помощь Украине — СМИ
Джо Байден
Очередная путинская страшилка: Игнат про МиГи с Кинжалами над Черным морем
Юрій Ігнат

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
”Отрезали бы ногу – получил бы инвалидность”: скандал вокруг МСЭК в Харькове
Украинский зерновой коридор: суда Румынии и Болгарии начали разминирование Черного моря
Нафтогаз присоединился к защите украинского неба: запущен новый проект
Олексій Чернишов
Кто ударил по больнице в секторе Газа и что будет дальше
Украинский зерновой коридор: суда Румынии и Болгарии начали разминирование Черного моря
ПОСЛЕДСТВИЯ ударов РФ | УКРАИНА – МАЛЬТА: волевая победа НАШИХ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Украинский зерновой коридор: суда Румынии и Болгарии начали разминирование Черного моря
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь