Украинский зерновой коридор: суда Румынии и Болгарии начали разминирование Черного моря

Минно-тральная группа кораблей Румынии и Болгарии (двух членов НАТО) приступила к очистке акватории Черного моря на маршруте нового морского коридора, который проложила Украина.

На это обратил внимание руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

По его данным, суда приступили к тралению мин, то есть их удалению и уничтожению, у берегов Болгарии.

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Однако корабли не ограничиваются болгарскими территориальными водами, а и работают в близлежащей зоне, “где проходят маршруты балкеров нового украинского зернового коридора”.

– Наши черноморские соседи демонстрируют удивительно сжатый период от принятия решения о создании минно-тральной группы до начала практической работы, — отметил Клименко.

Так, решение было принято 12 октября, а с 16 октября корабли уже находились в море.

Специалисты фиксируют семь кораблей: один румынский и шесть болгарских.

Мониторинговая группа идентифицировала пять из них. ВМС Болгарии представлены минным заградителем Цибър, фрегатами Дръзки и Верни, сторожевым кораблем Смели и еще двумя тральщиками. От ВМС Румынии в операции задействован морской тральщик Slt. Alexandru Axente.

Что известно о создании минно-тральной группы

Первоначально информация появилась в западных СМИ. Отмечалось, что Румыния, Турция и Болгария обсуждают создание совместных минно-тральных сил для разминирования в Черном море.

Этому предшествовал ряд инцидентов, в том числе подрыв грузового судна Seama на противокорабельной мине у берегов Румынии.

12 октября, на следующий день после заседания в формате Рамштайн, министры обороны Турции, Румынии и Болгарии встретились в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В ходе переговоров было принято решение о создании трехсторонней инициативы по совместной борьбе с минами в Черном море.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu NATO Karargâhında, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ve Romanya Savunma Bakan Yardımcısı Simona Cojocaru ile bir araya geldi. Toplantıda, Karadeniz’de deniz mayınlarıyla mücadeleyle… pic.twitter.com/7KVjkKw7V1 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2023

Попытки РФ устроить блокаду в Черном море

После 17 июля Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой происходил экспорт зерновых из Украины.

Этот зерновой коридор функционировал почти год – с 22 июля 2022 года. Выходом из инициативы РФ хотела полностью заблокировать возможности Украины экспортировать продовольствие.

В ответ Киев открыл новые временные морские маршруты для гражданских судов в Черном море. Ими в украинские порты сейчас направляются иностранные корабли для загрузки зерном и другой продукцией.

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