В разведке Британии объяснили, зачем Путин заговорил о МиГах над Черным морем

Президент РФ Владимир Путин преследовал по меньшей мере две цели, когда объявлял о старте патрулирования в восточной части Черного моря истребителей МиГ-31К, являющихся носителями баллистических ракет воздушного базирования Х-47М Кинжал.

Об этом 21 октября сообщили в разведке Минобороны Великобритании.

Прежде всего, подчеркивают британские разведчики, такое заявление согласовывается с типичной российской риторикой, ориентированной на внутреннюю аудиторию, согласно которой страны Запада считаются агрессорами, а действия РФ необходимыми “для защиты государства”.

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О ракете Кинжал и ее возможностях, добавляют в британском оборонном ведомстве, Путин почти наверняка вспомнил и ради стратегического обмена сообщениями.

Таким образом лидер Кремля решил продемонстрировать, что Россия, несмотря на войну в Украине, все еще способна производить и использовать новое оружие.

Фактически же, подчеркивают британские разведчики, ракеты Кинжал находятся на стадии эксплуатационных испытаний, и их эффективность в Украине в данный момент низкая.

– На бумаге Кинжалы считаются очень мощными ракетами, которые имеют гиперзвуковую скорость и могут преодолевать современные системы противовоздушной обороны. Однако для реализации этого потенциала России еще предстоит тщательно поработать, – констатируют в разведке Минобороны Великобритании.

Что известно о заявлениях Путина о патрулировании МиГов

То, что российские истребители, в частности носители Кинжалов МиГ-31, начнут патрулирование в восточной части Черного моря, 18 октября, находясь с рабочим визитом в Китае, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Необходимость подобных действий лидер Кремля объяснил якобы усилением морского присутствия США в восточном Средиземноморье.

Реакция Украины

В Украине такие заявления главы РФ объяснили как стремление Путина усилить напряжение.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат считает, что эти угрозы являются очередной “путинской страшилкой”, более ориентированной на страны НАТО, что потенциально попадают в зону поражения Кинжалов.

Для Украины, говорит Юрий Игнат, это заявление президента РФ особо ничего не меняет, потому что Россия и так ежедневно угрожает нам всевозможными видами вооружения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Ministry of Defence

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