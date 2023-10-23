Два українські кораблі беруть участь у міжнародних навчаннях в Британії

У територіальних водах Великої Британії 23 жовтня стартували багатонаціональні навчання Joint Warrior-23-ІІ, до участі у яких від ВМС України залучаються протимінні кораблі Черкаси та Чернігів.

У навчаннях беруть участь Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом з сухопутними військами Великої Британії, а також кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини, Данії та України.

– Основна мета підготовки полягає у досягнені особовим складом екіпажів та штаба тактичної групи протимінних дій відповідного рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також взаємосумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів, – розповіли у ВМС ЗСУ.

Зараз дивляться

Також моряки відпрацьовують планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Такий досвід необхідний під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій.

Минулого тижня мінно-тральна група кораблів Румунії та Болгарії (двох членів НАТО) розпочала очищення акваторії Чорного моря на маршруті нового морського коридору, який проклала Україна.

Фото: ВМС України

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.