Два українські кораблі беруть участь у міжнародних навчаннях в Британії
У територіальних водах Великої Британії 23 жовтня стартували багатонаціональні навчання Joint Warrior-23-ІІ, до участі у яких від ВМС України залучаються протимінні кораблі Черкаси та Чернігів.
У навчаннях беруть участь Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом з сухопутними військами Великої Британії, а також кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини, Данії та України.
– Основна мета підготовки полягає у досягнені особовим складом екіпажів та штаба тактичної групи протимінних дій відповідного рівня готовності до виконання завдань за призначенням, а також взаємосумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів, – розповіли у ВМС ЗСУ.
Також моряки відпрацьовують планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО. Такий досвід необхідний під час проведення об’єднаних багатонаціональних операцій.
Минулого тижня мінно-тральна група кораблів Румунії та Болгарії (двох членів НАТО) розпочала очищення акваторії Чорного моря на маршруті нового морського коридору, який проклала Україна.
Фото: ВМС України
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук