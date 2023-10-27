Украинцы должны реагировать сдержанно: ГУР о слухах про смерть Путина
Граждане Украины должны довольно сдержанно реагировать на слухи о якобы смерти или ухудшении состояния здоровья российского диктатора Владимира Путина, которые недавно начали появляться в инфопространстве.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.
— Если мы говорим о слухах вокруг смерти Путина — это же сообщают какие-то анонимные Telegram-каналы. Мы должны анализировать, кому это выгодно. Украинцы должны реагировать на это сдержанно, — считает представитель разведки.
По его словам, украинцы хотят как можно быстрее узнать о таких новостях, однако они должны быть не из анонимных Telegram-каналов. По мнению Юсова, эта информация имеет искусственный и инспирированный характер.
Недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы умер российский диктатор Владимир Путин. Однако эти сведения не имеют никаких других подтверждений.
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк