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Юлия Захарченко, редактор ленты

Украинцы должны реагировать сдержанно: ГУР о слухах про смерть Путина

Украинцы должны реагировать сдержанно: ГУР о слухах про смерть Путина
Фото: Getty Images

Граждане Украины должны довольно сдержанно реагировать на слухи о якобы смерти или ухудшении состояния здоровья российского диктатора Владимира Путина, которые недавно начали появляться в инфопространстве.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Если мы говорим о слухах вокруг смерти Путина — это же сообщают какие-то анонимные Telegram-каналы. Мы должны анализировать, кому это выгодно. Украинцы должны реагировать на это сдержанно, — считает представитель разведки.

По его словам, украинцы хотят как можно быстрее узнать о таких новостях, однако они должны быть не из анонимных Telegram-каналов. По мнению Юсова, эта информация имеет искусственный и инспирированный характер.

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Недавно в Telegram-каналах появилась информация о том, что якобы умер российский диктатор Владимир Путин. Однако эти сведения не имеют никаких других подтверждений.

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Андрій Юсов, Война в Украине, Владимир Путин, Разведка, Смерть
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