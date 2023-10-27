Українці мають реагувати стримано: ГУР про чутки щодо смерті Путіна

Громадяни України мають доволі стримано реагувати на чутки про нібито смерть чи погіршення стану здоров’я російського диктатора Володимира Путіна, які нещодавно почали з’являтися в інфопросторі.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Якщо ми говоримо про чутки навколо смерті Путіна – це ж повідомляють якісь анонімні Telegram-канали. Маємо аналізувати, кому це вигідно. Українці повинні реагувати на це стримано, – вважає представник розвідки.

За його словами, українці хочуть якнайшвидше дізнатися про такі новини, однак вони мають бути не з анонімних Telegram-каналів. На думку Юсова, ця інформація має штучний та інспірований характер.

Зараз дивляться

Нещодавно у Telegram-каналах з’явилася інформація про те, що нібито помер російський диктатор Володимир Путін. Проте ці відомості не мають жодних інших підтверджень.

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