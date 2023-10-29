Премьер Израиля Нетаньяху: Война в Газе будет долгой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел связь между конфликтом с ХАМАС и арабо-израильской войной между 1947 и 1949 годами, которая произошла после провозглашения Израилем своей независимости.
Об этом он заявил во время пресс-конференции в субботу, 28 октября.
— Война в Газе будет долгой. Это наша вторая война за независимость. Мы спасем нашу страну, — сказал Нетаньяху.
Перед этим Нетаньяху подтвердил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошла на территорию сектора Газа, где начала наземную операцию.
Первые сообщения о входе войск Израиля на территорию сектора Газа появились еще в пятницу вечером. Вторжению ЦАХАЛа предшествовала артиллерийская подготовка и ракетные удары Израиля с самолетов.
Как Нетаньяху, так и министр обороны Израиля объявили, что в Газе был начат новый этап войны. Среди прочего, израильский премьер объявил, что целью этой наземной операции является уничтожение группировки исламистской террористической организации ХАМАС, которая атаковала Израиль 7 октября, убив сотни евреев. Тогда, в частности, боевиками ХАМАС по Израилю были выпущены около 5 тыс. ракет.
По данным Иерусалима, в результате атаки ХАМАС было убито около 1,2 тыс. человек. Еще около 200 человек были взяты исламистскими боевиками в заложники.
В ответ Израиль сначала выбил боевиков со своей территории, а впоследствии — нанес массированные удары по сектору Газа, убив тысячи людей. По данным ХАМАС, которые невозможно подтвердить, было убито по меньшей мере 5 тыс. человек.
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