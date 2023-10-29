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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу: Війна в Газі буде довгою

Прем’єр Ізраїлю Нетаньягу: Війна в Газі буде довгою
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів зв’язок між конфліктом з ХАМАС і арабо-ізраїльською війною між 1947 і 1949 роками, яка сталася після проголошення Ізраїлем своєї незалежності.

Про це він заявив під час пресконференції в суботу, 28 жовтня.

– Війна в Газі буде довгою. Це наша друга війна за незалежність. Ми врятуємо нашу країну, – сказав Нетаньягу.

Перед цим Нетаньягу підтвердив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшла на територію сектора Гази, де розпочала наземну операцію.

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Перші повідомлення про вхід військ Ізраїлю на територію сектора Гази з’явились ще в п’ятницю ввечері. Вторгненню ЦАХАЛа передувала артилерійська підготовка та ракетні удари Ізраїлю з літаків.

Як Нетаньягу, так і міністр оборони Ізраїлю оголосили, що в Газі був початий новий етап війни. Серед іншого, ізраїльський прем’єр оголосив, що метою цієї наземної операції є знищення угруповання ісламістської терористичної організації ХАМАС, яка атакувала Ізраїль 7 жовтня, вбивши сотні євреїв. Тоді, зокрема, бойовиками ХАМАС по Ізраїлю були випущені близько 5 тис. ракет.

За даними Єрусалиму, внаслідок атаки ХАМАС було вбито близько 1,2 тис. осіб. Ще близько 200 людей були узяті ісламістськими бойовиками в заручники.

У відповідь Ізраїль спочатку вибив бойовиків зі своєї території , а згодом – завдав масованих ударів по сектору Гази, вбивши тисячі людей. За даними ХАМАС, які неможливо підтвердити, було вбито щонайменше 5 тис. осіб.

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Джерело: CNN
Біньямін Нетаньягу, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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