КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов — Bloomberg

Северная Корея передала России более 1 млн артиллерийских снарядов для войны против Украины.

Об этом сообщил на закрытом брифинге депутат парламента Южной Кореи со ссылкой на Национальную службу разведки.

По ее данным, с августа было около 10 поставок вооружения из КНДР в Россию.

Сейчас смотрят

Ким Чен Ын также направил в РФ советников по использованию боеприпасов, которых хватило бы примерно на два месяца обстрелов.

Пхеньян имеет одни из крупнейших в мире складов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, которое Россия использует в войне против Украины.

Сотрудничество между северокорейским и российским диктаторами усилилось из-за глобальной изоляции обеих стран. В сентябре Ким и Путин провели саммит в РФ.

В Сеуле считают, что Северная Корея могла получить от РФ в обмен на боеприпасы техническую помощь, в том числе относительно размещения объектов в космосе.

В октябре в США заявили, что Северная Корея поставила в Россию более 1 тыс. контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

Источник : Bloomberg

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.