Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Взрывы в Миргороде и в Хмельницкой области: главные события ночи 31 октября
Мир
Нуждается в проверке
Валентина Летяк, редактор ленты

КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов — Bloomberg

Путін кім чен Ин
Фото: Getty Images

Северная Корея передала России более 1 млн артиллерийских снарядов для войны против Украины.

Об этом сообщил на закрытом брифинге депутат парламента Южной Кореи со ссылкой на Национальную службу разведки.

По ее данным, с августа было около 10 поставок вооружения из КНДР в Россию.

Сейчас смотрят

Ким Чен Ын также направил в РФ советников по использованию боеприпасов, которых хватило бы примерно на два месяца обстрелов.

Пхеньян имеет одни из крупнейших в мире складов артиллерийских снарядов и ракет, совместимых с оружием советских времен, которое Россия использует в войне против Украины.

Сотрудничество между северокорейским и российским диктаторами усилилось из-за глобальной изоляции обеих стран. В сентябре Ким и Путин провели саммит в РФ.

В Сеуле считают, что Северная Корея могла получить от РФ в обмен на боеприпасы техническую помощь, в том числе относительно размещения объектов в космосе.

В октябре в США заявили, что Северная Корея поставила в Россию более 1 тыс. контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!
Читайте также
Производились в начале 1960-х: КНДР могла поставить РФ гаубицы Д-30
КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов — Bloomberg

Источник: Bloomberg
боєприпаси, Война в Украине, Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР, Південна Корея, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина впервые ударила по Крыму ракетами ATACMS — The Economist
ракета ATACMS
Войска РФ пытались наступать под Угледаром, но ВСУ их остановили — Зеленский
Володимир Зеленський
Ситуация за год резко изменилась: сколько украинцев считают правильной критику власти
Українці, прапор України
В Конгрессе США призывают Байдена предоставить Украине ATACMS большей дальности
Конгрес США
В Джанкое прогремели взрывы: что известно
вибух

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
В Николаевской области подорвался комбайн | РЛС “Подлет” поражен — ГУР | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов — Bloomberg
Обыски в кабинете мэра Ужгорода | Усиление мобилизации в оккупации | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов — Bloomberg
В столице скоростной лимит | HMMWV уже в ВСУ | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов — Bloomberg
ВСУ уничтожили БпЛА РФ ZALA | Голос Джонсонюка теперь в электричках | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
КНДР передала России более миллиона артиллерийских снарядов — Bloomberg
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь