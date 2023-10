КНДР передала России более 1 тыс. контейнеров военного оборудования и боеприпасов

Соединенные Штаты владеют информацией, что Северная Корея доставила в Россию более 1 тыс. контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, сообщают ряд изданий.

Вашингтон считает, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын стремится получить современные российские военные технологии в обмен на боеприпасы для усиления ядерной программы Северной Кореи.

Белый дом обнародовал фотографии, на которых видно, что контейнеры были загружены на судно под российским флагом, после чего их отправили поездом на юго-запад России.

BREAKING: US says #NorthKorea sent 300 shipping containers full of munitions to #Russiavia rail

Per US, containers traveled from #Najin, #DPRK to Dunay, #Russia between September 7 & October 1 pic.twitter.com/Q351MZVS7A

— Jeff Seldin (@jseldin) October 13, 2023