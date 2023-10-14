КНДР передала России более 1 тыс. контейнеров военного оборудования и боеприпасов

Соединенные Штаты владеют информацией, что Северная Корея доставила в Россию более 1 тыс. контейнеров с военной техникой и боеприпасами для войны против Украины.

Об этом заявил спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга, сообщают ряд изданий.

Вашингтон считает, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын стремится получить современные российские военные технологии в обмен на боеприпасы для усиления ядерной программы Северной Кореи.

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Белый дом обнародовал фотографии, на которых видно, что контейнеры были загружены на судно под российским флагом, после чего их отправили поездом на юго-запад России.

BREAKING: US says #NorthKorea sent 300 shipping containers full of munitions to #Russiavia rail Per US, containers traveled from #Najin, #DPRK to Dunay, #Russia between September 7 & October 1 pic.twitter.com/Q351MZVS7A — Jeff Seldin (@jseldin) October 13, 2023

По данным Белого дома, контейнеры были отправлены между 7 сентября и 1 октября между Наджином (Северная Корея) и Дунаем (Россия).

В прошлом месяце Ким посетил Россию, где во время шестидневного визита встретился с диктатором Владимиром Путиным. Государственные СМИ КНДР сообщали, что в России Ким углубил “товарищеское общение и дружеские связи” с Путиным.

Москва и Пхеньян заявили, что диктаторы обсуждали усиление своих оборонных связей, но не раскрыли никаких конкретных шагов. Иностранные эксперты предполагают, что обе страны, которые находятся в конфронтации с Западом, пытаются заключить соглашения о передаче вооружений вопреки резолюциям Совета Безопасности ООН.

В сентябре Госдеп США заявлял, что Вашингтон готов без колебаний ввести новые санкции, если встреча Путина и Кима приведет к передаче оружия между двумя странами.

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