КНДР передала Росії понад мільйон артилерійських снарядів – Bloomberg
Північна Корея передала Росії понад 1 млн артилерійських снарядів для війни проти України.
Про це повідомив на закритому брифінгу депутат парламенту Південної Кореї з посиланням на Національну службу розвідки.
За її даними, із серпня було близько 10 поставок озброєння з КНДР до Росії.
Кім Чен Ин також надіслав до РФ радників щодо використання боєприпасів, яких вистачило б приблизно на два місяці обстрілів.
Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує у війні проти України.
Співпраця між північнокорейським та російським диктаторами посилилася через глобальну ізоляцію обох країн. У вересні Кім та Путін провели саміт в РФ.
У Сеулі вважають, що Північна Корея могла отримати від РФ в обмін на боєприпаси технічну допомогу, зокрема щодо розміщення об’єктів у космосі.
У жовтні у США заявили, що Північна Корея поставила в Росію понад 1 тис. контейнерів із військовою технікою і боєприпасами для війни проти України.
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