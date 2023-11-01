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Валентина Летяк, редакторка стрічки

КНДР передала Росії понад мільйон артилерійських снарядів – Bloomberg

Путін кім чен Ин
Фото: Getty Images

Північна Корея передала Росії понад 1 млн артилерійських снарядів для війни проти України.

Про це повідомив на закритому брифінгу депутат парламенту Південної Кореї з посиланням на Національну службу розвідки.

За її даними, із серпня було близько 10 поставок озброєння з КНДР до Росії.

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Кім Чен Ин також надіслав до РФ радників щодо використання боєприпасів, яких вистачило б приблизно на два місяці обстрілів.

Пхеньян має одні з найбільших у світі складів артилерійських снарядів і ракет, сумісних зі зброєю радянських часів, яку Росія використовує у війні проти України.

Співпраця між північнокорейським та російським диктаторами посилилася через глобальну ізоляцію обох країн. У вересні Кім та Путін провели саміт в РФ.

У Сеулі вважають, що Північна Корея могла отримати від РФ в обмін на боєприпаси технічну допомогу, зокрема щодо розміщення об’єктів у космосі.

У жовтні у США заявили, що Північна Корея поставила в Росію понад 1 тис. контейнерів із військовою технікою і боєприпасами для війни проти України.

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Джерело: Bloomberg
боєприпаси, Війна в Україні, Володимир Путін, Кім Чен Ин, КНДР, Південна Корея, Росія
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