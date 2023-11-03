Еще один критерий для евроинтеграции: Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах

Президент Владимир Зеленский подписал важный закон о национальных меньшинствах, необходимый для движения Украины в Европейский Союз.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении за 3 ноября. По его словам, подписанием этого закона Украина реализовала еще один критерий для евроатлантической интеграции.

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— Дополнительные гарантии для национальных сообществ в Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз. Продолжаем работу дальше в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, — сказал президент.

По словам главы государства, он провел подготовительное совещание относительно следующей недели — политической работы и украинских шагов вместе с Евросоюзом.

Также президент подчеркнул, что Украина использует каждый день, чтобы добавить содержания подготовке решения о начале переговоров о вступлении государства в Евросоюз. В то же время он отметил, что украинская сторона четко понимает временные рамки и политические шаги.

Источник : Офис президента

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