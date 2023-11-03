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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ще один критерій для євроінтеграції: Зеленський підписав закон про національні меншини

Ще один критерій для євроінтеграції: Зеленський підписав закон про національні меншини
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський підписав важливий закон про національні меншини, необхідний для руху України в Європейський Союз.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні за 3 листопада. За його словами, підписанням цього закону Україна реалізувала ще один критерій для євроатлантичної інтеграції.

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– Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії, – сказав президент.

За словами глави держави, він провів підготовчу нараду щодо наступного тижня – політичної роботи та українських кроків разом з Євросоюзом.

Також президент наголосив, що Україна використовує кожен день, щоб додати змісту підготовці рішення про початок переговорів про вступ держави в Євросоюз. Водночас він наголосив, що українська сторона чітко розуміє часові межі та політичні кроки.

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Ще один критерій для євроінтеграції: Зеленський підписав закон про національні меншини

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Джерело: Офіс президента
Європейський Союз, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Документи, Закон, Україна-ЄС
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Ще один критерій для євроінтеграції: Зеленський підписав закон про національні меншини

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