Ще один критерій для євроінтеграції: Зеленський підписав закон про національні меншини

Президент Володимир Зеленський підписав важливий закон про національні меншини, необхідний для руху України в Європейський Союз.

Про це глава держави заявив у вечірньому відеозверненні за 3 листопада. За його словами, підписанням цього закону Україна реалізувала ще один критерій для євроатлантичної інтеграції.

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– Додаткові гарантії для національних спільнот в Україні, додаткові гарантії для нашого руху в Євросоюз. Продовжуємо роботу далі у виконанні рекомендацій Єврокомісії, – сказав президент.

За словами глави держави, він провів підготовчу нараду щодо наступного тижня – політичної роботи та українських кроків разом з Євросоюзом.

Також президент наголосив, що Україна використовує кожен день, щоб додати змісту підготовці рішення про початок переговорів про вступ держави в Євросоюз. Водночас він наголосив, що українська сторона чітко розуміє часові межі та політичні кроки.

Джерело : Офіс президента

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