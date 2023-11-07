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Части украинцев разрешили эвакуироваться из сектора Газа – посол

Части украинцев разрешили эвакуироваться из сектора Газа – посол
Фото: Getty Images

Сегодня, 7 ноября, из сектора Газа должны эвакуировать первую группу украинцев. Речь идет о 101 человеке.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Укринформ.

— Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы — 101 человек, а 367, которые мы запросили, это те, что согласованы на эвакуацию через Израиль. Остальных обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы, — сказал посол.

Корнийчук отметил, что первая эвакуация граждан Украины должна начаться сегодня. Сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой.

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— Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех, — добавил Корнийчук.

1 ноября из Газы начали выпускать людей в Египет впервые с начала войны между Израилем и ХАМАСом.

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Источник: Укринформ
Израиль, Война в Израиле, Евакуація, Сектор Газа
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