Части украинцев разрешили эвакуироваться из сектора Газа – посол
Сегодня, 7 ноября, из сектора Газа должны эвакуировать первую группу украинцев. Речь идет о 101 человеке.
Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, сообщает Укринформ.
— Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы — 101 человек, а 367, которые мы запросили, это те, что согласованы на эвакуацию через Израиль. Остальных обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы, — сказал посол.
Корнийчук отметил, что первая эвакуация граждан Украины должна начаться сегодня. Сотрудники посольства Украины уже ожидают на границе с Египтом и Газой.
— Все скоординировано пока нормально. Надеюсь, что в четверг закончим выводить всех, — добавил Корнийчук.
1 ноября из Газы начали выпускать людей в Египет впервые с начала войны между Израилем и ХАМАСом.
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