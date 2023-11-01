Іноземцям і пораненим палестинцям дозволили виїхати з Гази вперше з початку війни

Палестинці із закордонними паспортами та машини швидкої допомоги з пораненими почали в середу залишати сектор Гази через контрольно-пропускний пункт Рафах у Єгипті.

Як пише Axios, це перший випадок, коли будь-кому дозволили покинути Газу з моменту початку війни понад три тижні тому.

Хоча в Газу з Єгипту було дозволено в’їжджати деяким вантажівкам із гуманітарною допомогою, КПП залишався закритим для пересування людей із моменту нападу ХАМАС на Ізраїль минулого місяця.

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За даними Axios, які посилаються на американських та ізраїльських офіційних осіб, у Газі перебувають понад 500 американців і сотні інших іноземних громадян, включно зі співробітниками ООН, членами неурядових організацій і журналістами.

США звинуватили ХАМАС у тому, що КПП залишається закритим, тоді як інші країни, включно з Єгиптом, заявили, що палестинська сторона не функціонує через ізраїльські авіаудари в цьому районі.

Попри те, що іноземним громадянам дозволено в’їзд до Єгипту через КПП Рафах, переважна більшість палестинців, схоже, не зможуть залишити густонаселений анклав Газа, в якому проживає понад 2,2 млн осіб, зазначає Axios.

До того ж, як Єгипет, так і Йорданія заявили, що не бажають приймати палестинських біженців із Гази на постійній основі.

В ООН привітали рішення Єгипту

Всесвітня організація охорони здоров’я привітала рішення Єгипту дозволити в’їзд у країну пораненим палестинцям.

Однак у ВООЗ зазначили, що “ще тисячі людей у секторі Гази продовжують потребувати доступу до термінових і основних медичних послуг в умовах нестачі ліків, медичних препаратів та іншої допомоги, як-от паливо, вода і продукти харчування”.

Серед них, за даними ВООЗ, понад 1 тис. осіб, яким для підтримання життя потрібен нирковий діаліз, щонайменше 2 тис. осіб, які потребують лікування раку, 45 тис. осіб із серцево-судинними захворюваннями і більш ніж 60 тис. осіб із діабетом.

– Ці пацієнти повинні мати постійний доступ до медичного обслуговування в секторі Гази. Лікарні та інші медичні заклади мають бути захищені від бомбардувань і військового використання, – йдеться в повідомленні ВООЗ.

Посланець ООН на Близькому Сході Тор Веннесланд також привітав це рішення і наголосив на роботі США та Єгипту з цього питання.

Це “важливий крок у правильному напрямку, який ми повинні розвивати”, – заявив Веннесланд у соціальних мережах.

Удари Ізраїлю не припиняються

Ізраїльські військові посилили бомбардування сектора після розширення наземної операції минулого тижня.

За даними міністерства охорони здоров’я сектору Гази, контрольованого рухом ХАМАС, від початку війни внаслідок ізраїльських повітряних нальотів загинуло понад 8,5 тис. палестинців.

Під час атаки ХАМАС 7 жовтня загинуло щонайменше 1,4 тис. ізраїльтян.

У світі зростає тиск на користь гуманітарного припинення вогню, оскільки умови в Газі, особливо в переповнених лікарнях, продовжують значно погіршуватися.

Джерело : Axios

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