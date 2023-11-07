Частині українців дозволили евакуюватися з сектора Гази – посол

Сьогодні, 7 листопада, з сектора Гази мають евакуювати першу групу українців. Йдеться про 101 особу.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Укрінформ.

– Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази – 101 особа, а 367, які ми запросили, це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови, – сказав посол.

Корнійчук зазначив, що перша евакуація громадян України має розпочатися сьогодні. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом і Газою.

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– Все скоординовано поки що нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх, – додав Корнійчук.

1 листопада з Гази почали випускати людей до Єгипту вперше з початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Джерело : Укрінформ

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