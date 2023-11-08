Украина предоставила Венгрии предложения, чтобы решить вопрос нацменьшинств — Стефанишина
Украина уже предоставила Венгрии подробную дорожную карту того, как можно решить различные споры по национальным сообществам, которые возникают с правительством этой страны.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире информационного национального телемарафона Єдині новини.
Стефанишина обратила внимание, что Украине важно не почувствовать так называемый венгерский след в отчете Европейской комиссии, чтобы он был непредвзятым.
— Еврокомиссия в отчете подтвердила прогресс Украины, что права национальных меньшинств соответствуют Копенгагенским критериям, которые выставляют странам — членам ЕС, — отметила Стефанишина.
Вице-премьер-министр призывает прийти к общему решению с Венгрией и предоставить обратную связь по представленным предложениям.
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