Юлия Захарченко, редактор ленты
Юлия Захарченко, редактор ленты
Уперлась в потолок возможностей: эксперт объяснил, какие проблемы имеет РФ в производстве ракет
Российская Федерация уперлась в потолок собственных возможностей по производству ракет, с помощью которых страна-агрессор пытается наносить удары по территории Украины.
Об этом заявил военный эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express Иван Киричевский в комментарии ведущей национального телемарафона Єдині новини Яне Брензей.
— Судя по всему, они уперлись в стену собственных возможностей. С одной стороны, мы можем судить, что санкции не работают, россияне вышли на темп 115 ракет в месяц. В то же время до полномасштабного вторжения они за год едва изготавливали по 120 ракет. Но если брать те цифры, которые недавно обнародовало Главное управление разведки, сопоставлять за октябрь и август, то там цифры не бьются.
То есть в сентябре они не смогли сделать этот показатель на 115 дальнобойных ракет, в том числе Калибров и Х-101. Даже по Кинжалам появились странные тенденции. Определенные производственные проблемы у них есть, — отметил Киричевский.
По мнению аналитика, не стоит сильно надеяться на введенные против России санкции, поскольку страна-агрессор производила двигатели, композитные материалы и боевые части самостоятельно и до нападения на Украину.
— Когда мы говорим о санкциях, то можем иметь в виду только один элемент — это электроника. Производство собственной электроники россияне пытаются организовывать. Они исходят из логики: если до сих пор они в обход санкций контрабандой получали электронику образца 1980-х годов, то смогут такое сделать самостоятельно. Их проблема — что не осталось инженеров, которые могут эту электронику интегрировать в бортовые компьютеры своих ракет.
Но в производстве двигателей, композитных материалов, боевых частей россияне и так были самостоятельны до полномасштабного вторжения в Украину. Поэтому в этом случае надеяться на санкции, что они смогли бы все остановить, не стоит, — отметил военный эксперт.
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