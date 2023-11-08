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Вперлася в стелю можливостей: експерт пояснив, які проблеми має РФ у виробництві ракет

Вперлася в стелю можливостей: експерт пояснив, які проблеми має РФ у виробництві ракет
Фото: Факти ICTV

Російська Федерація вперлася в стелю власних можливостей щодо виробництва ракет, за допомогою яких країна-агресор намагається завдавати ударів по території України.

Про це заявив військовий експерт інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Іван Киричевський у коментарі ведучій національного телемарафону Єдині новини Яні Брензей.

– Судячи з усього, вони вперлися в стіну власних можливостей. З одного боку, ми можемо судити, що санкції не працюють, росіяни вийшли на темп 115 ракет на місяць. Водночас до повномасштабного вторгнення вони за рік ледь виготовляли по 120 ракет. Але якщо брати ті цифри, які нещодавно оприлюднювало Головне управління розвідки, співставляти за жовтень і серпень, то там цифри не б’ються.

Зараз дивляться

Тобто у вересні вони не змогли зробити цей показник на 115 далекобійних ракет, зокрема Калібрів і Х-101. Навіть щодо Кинджалів з’явилися дивні тенденції. Певні виробничі проблеми в них є, – зазначив Киричевський.

На думку аналітика, не варто сильно сподіватися на запроваджені проти Росії санкції, оскільки країна-агресор виробляла двигуни, композитні матеріали та бойові частини самостійно і до нападу на Україну.

– Коли ми говоримо про санкції, то можемо мати на увазі лише один елемент – це електроніка. Виробництво власної електроніки росіяни намагаються організовувати. Вони виходять з логіки: якщо досі вони в обхід санкцій контрабандою отримували електроніку зразка 1980-х років, то зможуть таке зробити самостійно. Їхня проблема — що не залишилося інженерів, які можуть цю електроніку інтегрувати в бортові комп’ютери своїх ракет.

Але у виробництві двигунів, композитних матеріалів, бойових частин росіяни і так були самостійні до повномасштабного вторгнення в Україну. Тому в цьому випадку сподіватися на санкції, що вони змогли б все зупинити, не варто, – зазначив військовий експерт.

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