Ракеты против энергетики: есть ли у россиян новое оружие для ударов по Украине

С приближением зимы украинцев предупреждают, что Россия непременно будет доставлять нам хлопот — массированно бить по критической инфраструктуре, как это было в прошлом году. И в разведке говорят, что оккупанты накапливают ракеты.

С лета враг проводит аэроразведку наших энергообъектов. С сентября значительно сократились ракетные удары, в основном россияне запускают дроны Shahed-131/136.

Хотя прошлой осенью-зимой российские террористы не смогли “положить” нашу энергетику, однако украинцы по четыре-шесть, а порой и по восемь часов сидели без света. В этом отопительном сезоне россияне наверняка попытаются более продуманно подойти к новым атакам. Но есть одно большое но — мы получили для защиты современные западные противоракетные системы обороны, такие как: SAMP/T, Patriot, IRIS-T, NASAMS, Crotale и т. д. То есть, нам есть чем сбивать российские ракеты и дроны.

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Факты ICTV расспросили у авиационного эксперта, ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации Национального авиационного университета, кандидата исторических наук Валерия Романенко о перспективах России в создании новой авиационной крылатой ракеты большой дальности и уровне ракетных угроз зимой.

Новая российская ракета — что известно?

Так, в российских СМИ со ссылкой на источники пишут якобы о создании новой крылатой ракеты большой дальности, которой оснастят современный истребитель 5-го поколения Су-57.

Якобы российские инженеры смогли уменьшить размеры ракеты за счет новой конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также путем применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя. Название ракеты или хотя бы какие-то характеристики росСМИ не сообщают.

По мнению Валерия Романенко, даже если россияне и создали такую ракету, она ситуацию кардинально не изменит.

— Не думаю, что там будет что-то новое. Россияне могут попытаться повысить дальность ракет Х-31 и Х-59, — заявил авиаэксперт.

Если ракету будут помещать в фюзеляже, то это даст преимущество вражескому самолету залететь на контролируемую территорию Украины, сделать пуск. Это уменьшит стоимость удара. Ведь дальнобойные ракеты стоят от $1-3 млн, например, Калибры, Х-101, и до $10 млн, как Кинжалы.

Поэтому по поводу “новой” ракеты еще один российский источник утверждает, что возможность ее применения получили бомбардировщики Су-34. И вроде бы эти ракеты уже запускали.

По мнению авиаэксперта Валерия Романенко, плохо то, что новейшая ракета большой дальности, и что ее “прикрутили” к Су-34. Это действительно помешает своевременному предупреждению о ракетных ударах.

Но если ракета малогабаритная и большой дальности, то она будет иметь относительно небольшую боеголовку, а это хорошая новость. И еще — россияне не пишут суперзвук, то есть она дозвуковая и является легкой целью для наших систем ПРО.

Сколько у россиян новейших истребителей Су-57?

Что касается новейших истребителей Су-57, то на начало 2023 года их у россиян было всего 9 единиц. Они выпустили 10, но первый самолет во время испытаний разбился.

По словам Валерия Романенко, есть у РФ проект истребителей Су-75, хотели делать вместе с Индией. Но индийцы отказались даже от Су-57, потому что радиоэлектронное оборудование, стелс-технология самолета не соответствуют 5-му поколению.

Кстати, Генеральный штаб Украины пока не сообщал об уничтожении хотя бы одного Су-57 на территории Украины, потому что они просто к нам не залетали. Хотя Минобороны РФ утверждало, что Су-57 был в нашем воздушном пространстве.

Иранские ракеты для России

Пока нет подтвержденных данных, что иранцы передали россиянам какие-то ракеты, хотя такого вооружения — с разными боеголовками и разной дальности Иран имеет много.

В начале октября российские оккупанты заявили, что использовали против Украины иранские реактивные боеприпасы калибра 122 мм. Эти ракеты для системы залпового огня БМ-21 Град разработаны компанией DIO. Дальность полета боеприпасов Arash-1 составляет 21,5 км, а скорость — 710 м/с. Они несут осколочно-фугасную боеголовку.

Что касается поставок дронов-камикадзе Shahed-131/136, то Тегеран выполнил все ранее заключенные договоры и пока такие беспилотники не поставляет. Хотя Россия уже сама запустила производство Шахедов на своей территории.

Опасны ли дроны-“газонокосилки”?

По словам авиаэксперта Валерия Романенко, эти дроны собирают в российском Ижевске. Например, “газонокосилки” (такое название получили из-за специфического звука двигателя) оснащены китайским цилиндровым авиамодельным двигателем мощностью 7 л. с. На Шахеде стоит авиационный двигатель мощностью 50 л. с.

Эксперт отметил, что на этом предприятии изготавливали дроны Ланцет с чешскими двигателями, но Чехия остановила поставки, а больше нет ждет взять. Поэтому россияне, имея мощности, решили делать дроны с поршневыми двигателям. А где можно взять много двигателей — конечно, в Китае.

Сейчас в Ижевске собирают дроны Италмас и “газонокосилки”, хотя производство обоих — не серийное.

Поэтому “газонокосилки” — характеристики они имеют очень примитивные: скорость около 100 км/ч (у Шахеда более 220 км/ч) — их легко могут сбить мобильные огневые группы; плохая аэродинамичность — такие дроны неспособны залететь далеко вглубь территории.

— Если бы еще россияне потратили хоть 200-300 долларов на аэродинамику фюзеляжа, то, возможно, этот беспилотник нес бы какую-то угрозу, а так — это просто глупая трата денег, — считает Валерий Романенко.

По боевой части, что Италмас, что “газонокосилка” могут поднять очень мало взрывчатки — до 5 кг. Для сравнения, малый Shahed 131 несет около 15 кг, а большой Shahed 136 — 40-50 кг.

Как россияне будут бить по нашей энергетике?

По словам военных, сейчас крайне трудно спрогнозировать, какой именно будет тактика захватчиков и когда именно оккупанты начнут массированные обстрелы. В прошлом году россияне одновременно с разных направлений и базирования могли запустить по Украине 70-100 ракет, а то и больше. Вместе с ракетами пускали и Shahed. Большинство целей мы сбивали.

Авиаэксперт Валерий Романенко уверен, что удары по Украине будут системными. Запас ракет у врага на уровне прошлого года. В Главном управлении разведки Минобороны называют цифру 870 ракет разного типа.

— Не думаю, что россияне попытаются одновременно запускать 100 или более ракет, потому что для такой тактики ракеты должны зайти в воздушное пространство Украины одновременно. А сыграть одновременно Военно-морским силам, Воздушным силам и Сухопутным ракетным войскам, а еще задействовать пусковые установки Шахедов, будет очень сложно, — отмечает Валерий Романенко.

У всех этих средств поражения разная скорость полета, запускаться будут из разных мест. А автоматизированные системы противоракетной обороны, которые нам предоставили западные партнеры (SAMP/T, Patriot, IRIS-T, NASAMS, HAWK), рассчитаны на то, чтобы отбивать несколько десятков целей одновременно.

Понятно, что любые ракеты и ударные дроны будут нести прямую угрозу нашему населению и инфраструктуре. Украина ведет постоянные переговоры по усилению всех видов противовоздушной и противоракетной обороны. Мы совершенствуем мобильные огневые группы, которые способны противодействовать дронам. И энергообъекты мы, наверное, лучше защитили. Но, несмотря на все, мы должны быть готовы к разному развитию событий, потому что цели врага не изменились вообще.

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