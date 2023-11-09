Венгрия не хочет Украины в ЕС: Сийярто о приближении переговоров по членству

Венгрия не считает целесообразным какой-либо прогресс в вопросе переговоров по дальнейшему вступлению Украины в Европейский Союз.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы не подходит для членства в ЕС, пока не будет мира.

По его словам, Украина якобы не выполнила условия для кандидата на членство в ЕС, поэтому Венгрия не считает своевременными любые дальнейшие шаги, касающиеся переговоров о вступлении.

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— Война в Украине продолжается. Свобода слова не соблюдается. Выборы не проводятся. Было бы абсурдом, если бы в таких условиях институты Евросоюза или его члены выражали позицию, как в Украине действуют институты верховенства права, — сказал политик.

Сийярто отметил, что пока в Украине не будет мира, государство якобы не будет готово к членству в Европейском Союзе. Он заявил, что якобы начатая Россией война вместе с Украиной войдет в ЕС.

Источник: Portfolio

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