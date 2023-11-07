Кулеба отреагировал на намерение Венгрии блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Текущая позиция Венгрии по блокированию вступления Украины в Европейский Союз из-за вопроса нацменьшинств не влияет на возможное открытие переговоров о начале вступления в декабре 2023 года.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Брюсселе.

По словам главы ведомства, ни для кого не секрет, что вопрос национальных меньшинств принципиально продвигается Венгрией и именно с венгерской точки зрения.

Сейчас смотрят

— Но давайте решать проблемы по мере их поступления. Я еще раз подчеркиваю, что сейчас мы видим, что выходим на декабрь на решение Европейского совета об открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе, — добавил он.

Он отметил, что каждая страна-член Евросоюза “будет пробовать разыграть ситуацию” с дальнейшим расширением ЕС “тем или иным способом в своих интересах”.

Напомним, Будапешт угрожает блокировать начало переговоров с Киевом о вступлении в ЕС на саммите в декабре, пока не отменят закон о языке в сфере образования. Советник Виктора Орбана назвал закон “невыносимым” для жизни венгров в Украине.

По данным Bloomberg, Еврокомиссия, вероятно, будет рекомендовать государствам-членам начать официальные переговоры после завершения реформ и принятия законодательства о меньшинствах, борьбе с коррупцией, а также “деолигархизации” и лоббировании.

Источник : МИД

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.