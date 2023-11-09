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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Угорщина не хоче України в ЄС: Сіярто про наближення переговорів щодо членства

Угорщина не хоче України в ЄС: Сіярто про наближення переговорів щодо членства
Фото: Getty Images

Угорщина не вважає доцільним будь-який прогрес у питанні переговорів щодо подальшого вступу України в Європейський Союз.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито не підходить для членства в ЄС, доки не буде миру.

За його словами, Україна нібито не виконала умови для кандидата на членство в ЄС, тому Угорщина не вважає своєчасними будь-які подальші кроки, які стосуються переговорів про вступ.

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– Війна в Україні триває. Свобода слова не дотримується. Вибори не проводяться. Було б абсурдом, якби в таких умовах інституції Євросоюзу чи його члени висловлювали позицію, як в Україні діють інститути верховенства права, – сказав політик.

Сіярто зазначив, що доки в Україні не буде миру, держава нібито не буде готовою до членства в Європейському Союзі. Він заявив, що нібито розпочата Росією війна разом з Україною увійде в ЄС.

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Джерело: Portfolio

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Європейський Союз, Війна в Україні, Угорщина, Україна-ЄС, Україна-Угорщина
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