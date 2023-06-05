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На фоне войны против Украины. Россия выкупает обратно детали, экспортированные в Мьянму и Индию — СМИ

Російські танки, техніка РФ
Фото: Getty Images

Россия, вероятно, выкупает назад детали для танков и ракет, которые ранее были экспортированы в Мьянму и Индию.

Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на данные таможенного оформления.

Указано, что реимпорт может быть использован для совершенствования старого вооружения, предназначенного для использования в войне против Украины.

Например, Уралвагонзавод, который производит танки для российской армии, 9 декабря 2022 года импортировал военную продукцию из Мьянмы на сумму $24 млн. При этом компоненты были зарегистрированы как изготовленные на Уралвагонзаводе.

— Коды для реимпортируемых товаров свидетельствуют о том, что было закуплено 6 775 зрительных труб и 200 камер для установки на танки, — говорится в сообщении.

По мнению старшего офицера Сухопутных сил самообороны Японии в отставке Нобуюки Акатани, речь идет, вероятно, об оптических приборах для измерения расстояния до целей и наведения на них.

Как следует из таможенных деклараций, Россия еще в 2019 году экспортировала в Мьянму компоненты, которые теперь пытается вернуть якобы из-за “дефектов”. Однако военные аналитики указывают на необычность таких операций.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Кремль давит на правительства некоторых стран, в частности Индии, требуя помочь РФ избежать глобальной финансовой изоляции.

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кремль

Источник: Nikkei

Індія, Летальное оружие, Мьянма, Росія
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