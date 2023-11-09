Викупає продане назад: WSJ дізнались про те, як Росія поповнює свої арсенали зброї

Прагнучи поповнити величезні запаси озброєнь, що витрачаються на війну в Україні, Росія намагається повернути частини від оборонних систем, які вона експортувала в такі країни, як Пакистан, Єгипет, Білорусь і Бразилія.

У квітні минулого року делегація російських офіційних осіб, яка відвідала Каїр, попросила президента Єгипту Абделя Фаттаха аль-Сісі повернути більше ніж сотню двигунів від російських гелікоптерів, що були потрібні Москві для війни в Україні, повідомили виданню Wall Street Jurnal троє осіб, знайомих із цим інцидентом.

Сісі погодився, і поставки близько 150 двигунів, імовірно, почнуться наступного місяця, кажуть співрозмовники.

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Представник єгипетського уряду відмовився від коментарів.

Ці переговори стали частиною масштабнішої спроби Росії звернутися по допомогу до своїх давніх замовників зброї, які впродовж десятиліть купували російські літаки, ракети і системи ППО, зробивши Москву другим за величиною експортером зброї у світі.

За словами одного з цих людей і ще одного колишнього співробітника російської розвідки, протягом року Росія вела переговори з офіційними особами Пакистану, Білорусі та Бразилії, намагаючись придбати двигуни для російських бойових і транспортних гелікоптерів, які її війська втратили на початку війни внаслідок дій українських захисників.

– Росія витратила десятиліття на розвиток торгівлі зброєю. Тепер вони таємно повертаються до своїх клієнтів, намагаючись викупити те, що продали їм, – сказала людина, обізнана про скупку.

В інших випадках Росія жертвує частиною свого цінного бізнесу з експорту зброї заради військових дій, перенаправляючи зброю, призначену для Індії та Вірменії, на російську лінію фронту, сказав співрозмовник.

Поповнення арсеналу за рахунок експортних заявок і зворотного викупу збігається з нарощуванням Росією власного виробництва боєприпасів, запасних частин і систем озброєння для підтримання конфлікту, який скоро перейде межу у два роки і під час якого спалюється величезна кількість боєприпасів.

Крім того, російська військова машина купує дедалі більше боєприпасів у партнерів, зокрема боєприпаси з Північної Кореї.

Значна частина зусиль Москви з викупу російських озброєнь була зроблена на тлі протидії наступу військ України на сході та півдні країни. В умовах уповільнення наступу Росія прагне повернути ініціативу на полі бою, проте поки що не зрозуміло, чи дадуть змогу нові поставки забезпечити Москву ресурсами, необхідними для активізації наступу.

– Ми не знаємо, якою мірою вони будуть використовувати ці запаси для збільшення темпу наступу або просто для підтримки нинішнього темпу, – сказав Конрад Музика, директор Rochan Consulting, військовий аналітик з Польщі.

Росіяни в Єгипті

Російська делегація приземлилася в Каїрі незабаром після того, як стало відомо, що Єгипет розглядає можливість відправки ракет до Росії. Каїр відмовився від цієї ідеї під тиском США, які попросили Єгипет замість цього поставити зброю Україні, щоб допомогти країні з нестачею боєприпасів.

Прибулі незабаром після цього до Єгипту росіяни хотіли переконатися в тому, що зв’язки між двома країнами, між якими протягом десятиліть зберігалися теплі стосунки, залишаються міцними. Для Москви Єгипет був важливим замовником, який з 2014 року підписав кілька багатомільярдних контрактів на поставку російських вертольотів, винищувачів і систем ППО.

У березні Єгипет відмовився від частини цих контрактів, побоюючись санкцій з боку США. Ба більше, Каїр виявився не в змозі оплатити ту частину озброєнь, яку він отримав, через санкції, що обмежують використання Росією платіжної системи SWIFT.

Коли угоду з постачання ракет до Росії було зірвано, росіяни попросили Єгипет повернути 150 двигунів для гелікоптерів Мі-8 і Мі-17, і діяти швидко, щоб уникнути виявлення з боку США, розповіли ці три людини.

В обмін на це Росія заявила, що пробачить Єгипту заборгованість і продовжить надавати йому допомогу в поставках пшениці. За словами двох осіб, знайомих із ситуацією, якщо Єгипет відмовиться, Росія пригрозила вивести з країни своїх радників зі збройової промисловості. Росія тримає в Єгипті кілька сотень таких радників.

Коли Сісі зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті африканських країн, який Росія проводила в липні в Санкт-Петербурзі, єгипетський президент погодився. За словами двох людей, знайомих із ситуацією, він також сказав Путіну, що не буде направляти в Україну ракети, які обіцяв американцям.

Прессекретар єгипетського уряду Діаа Рашван відмовився коментувати питання про те, чи повертає Єгипет двигуни. Він заявив, що Каїр не ставитиме під загрозу свою безпеку з огляду на різні регіональні загрози, які стоять біля його порога.

– Єгипет, незалежно від глибини його позитивних відносин з будь-якою країною, включно з Росією, не готовий віддати свій збройовий потенціал іншому суб’єкту, – сказав Рашван.

Однак ці три людини повідомили, що Єгипет планує відправити близько 150 двигунів, імовірно, у грудні. Не зрозуміло, скільки двигунів Єгипет планує відправити назад.

Цей епізод відображає складну історію взаємин між Єгиптом, США і Росією. У роки холодної війни Єгипет був замовником радянських озброєнь, а в останні десятиліття переключився на США. Однак Каїр зберіг деякі зв’язки з Росією в сфері торгівлі зброєю. За словами одного зі співрозмовників, США, які розглядають Єгипет як найважливішого партнера на Близькому Сході, потурають деяким угодам Єгипту з Росією, але погрожують санкціями, щоб зупинити інші.

Дефіцит зброї в Росії

Потреби Росії в зброї також позначаються на її експорті. У деяких випадках через це Москва не виконує умов угод, особливо щодо систем озброєнь для сухопутних військ. Минулого року обсяг російського експорту озброєнь, імовірно, становив лише $8 млрд, що майже вдвічі нижче рівня 2021 року ($14,5 млрд).

Наприклад, Вірменія отримала від Росії мало боєприпасів для реактивних систем залпового вогню Град і Ураган, якщо взагалі їх отримала. У результаті у вересні, коли Азербайджан повернув вірменським військам контроль над Нагірним Карабахом (вірменським анклавом), вірменські сили відчували брак зброї. Росія також скасувала деякі експортні поставки в Індію.

– У деяких випадках Міноборони реквізувало системи озброєнь ще до того, як вони залишили заводи, – сказав співрозмовник.

Росія також попросила у Пакистану щонайменше чотири двигуни від вертольотів Мі-35М, які вона раніше йому продала. Міністерство закордонних справ Пакистану спростувало інформацію про звернення до нього Москви.

Москва звернулася до Бразилії з проханням викупити 12 двигунів від військових вертольотів Мі-35М, які Бразилія вивела з експлуатації минулого року. Офіційний представник МЗС Бразилії заявив, що країна відмовилася, керуючись своєю політикою відмови від поставок зброї будь-якій зі сторін конфлікту.

За словами співрозмовника, Білорусь, яка є одним із найвірніших союзників Росії, продала Москві шість двигунів для важких транспортних вертольотів Мі-26. Представництво президента Білорусі не відповіло на прохання про коментар, хоча дві людини, опитані для цієї статті, сказали, що Білорусь погодилася.

Від самого початку російського вторгнення вертольоти були невід’ємною частиною російських фронтових сил, що в перші дні війни зробило їх уразливими для української ППО. У перші тижні війни Росія втратила понад 100 вертольотів.

У міру зміцнення лінії фронту гелікоптери почали використовувати для стрільби з-за лінії фронту ракетами з лазерним наведенням Вихор і ефективними легкими багатоцільовими керованими ракетами (ЛМКУР). Ці ракети відіграли важливу роль у відбитті наступу України влітку і були використані в більшій кількості під час спроби Москви повернути місто Авдіївку на Донбасі кілька тижнів тому під час першої за останні місяці наступальної операції.

– Оперативний темп російського гвинтокрилого флоту досить високий, особливо з початку українського наступу, коли їх використовували разом із траншеями і мінами для уповільнення просування, – сказав Музика.

Джерело : The Wall Street Journal

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