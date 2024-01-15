Сценарий учений: в НАТО отреагировали на статью Bild о подготовке к войне с РФ

Статья немецкого издания Bild о том, что НАТО готовится к войне с Российской Федерацией, основывается на документе, который является учебным сценарием.

Об этом в своем Twitter заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Он отметил, что журналисты Bild получили в свое распоряжение учебный сценарий, который всегда является вымышленной ситуацией.

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Он направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области, добавил он.

– Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы, – подчеркнул Сартс.

На статью немецкого таблоида отреагировали и в Бундесвере.

– Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение в СМИ, – сказал на брифинге в понедельник представитель пресс-службы Минобороны ФРГ Митко Мюллер.

В то же время он отметил, что Бундесвер, конечно, занимается актуальными безопасностно-политическими угрозами, к которым относится также угроза со стороны России. Результаты анализа ситуации отражаются на составлении планов и подготовке учений, а также в решении разместить постоянный военный контингент Бундесвера в Литве.

– Мы бы не стали размещать эту бригаду там в ближайшие годы, если бы угрозы не были реальны, – добавил Мюллер.

О чем статья Bild

Накануне издание Bild опубликовало секретный документ под названием Оборона НАТО 2025, события в котором начинаются с февраля 2024 года.

В нем говорится, что РФ запускает очередную волну мобилизации и призывает еще 200 тыс. военнослужащих.

Затем Россия начинает весеннее наступление якобы из-за слабой поддержки Украины со стороны Запада. Наступление россиян до июня 2024 года может получить значительные успехи.

Далее по сценарию учений, в июле начинается сначала скрытая, а затем открытая атака России на Запад. Это кибератаки и другие формы гибридной войны, в основном направленные на страны Балтии, которые создадут на континенте новые кризисы.

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