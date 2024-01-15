Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Самолет А-50: цена, характеристики и их количество в РФ
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
ВСУ сбили два военных самолета РФ А-50 и Ил-22 над Азовским морем: что известно
Ударил, чтобы не плакала: на Киевщине отца подозревают в убийстве двухмесячной дочери
Пожар в киевском ТРЦ спровоцировал 7-летний мальчик – полиция
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Сценарий учений: в НАТО отреагировали на статью Bild о подготовке к войне с РФ

армія нато, армія Польщі, польські військові, військові НАТО
Фото: Getty Images

Статья немецкого издания Bild о том, что НАТО готовится к войне с Российской Федерацией, основывается на документе, который является учебным сценарием.

Об этом в своем Twitter заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

Он отметил, что журналисты Bild получили в свое распоряжение учебный сценарий, который всегда является вымышленной ситуацией.

Сейчас смотрят

Он направлен на то, чтобы проверить военные возможности в той или иной области, добавил он.

– Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы, – подчеркнул Сартс.

На статью немецкого таблоида отреагировали и в Бундесвере.

– Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это сообщение в СМИ, – сказал на брифинге в понедельник представитель пресс-службы Минобороны ФРГ Митко Мюллер.

В то же время он отметил, что Бундесвер, конечно, занимается актуальными безопасностно-политическими угрозами, к которым относится также угроза со стороны России. Результаты анализа ситуации отражаются на составлении планов и подготовке учений, а также в решении разместить постоянный военный контингент Бундесвера в Литве.

– Мы бы не стали размещать эту бригаду там в ближайшие годы, если бы угрозы не были реальны, – добавил Мюллер.

О чем статья Bild

Накануне издание Bild опубликовало секретный документ под названием Оборона НАТО 2025, события в котором начинаются с февраля 2024 года.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

В нем говорится, что РФ запускает очередную волну мобилизации и призывает еще 200 тыс. военнослужащих.

Затем Россия начинает весеннее наступление якобы из-за слабой поддержки Украины со стороны Запада. Наступление россиян до июня 2024 года может получить значительные успехи.

Далее по сценарию учений, в июле начинается сначала скрытая, а затем открытая атака России на Запад. Это кибератаки и другие формы гибридной войны, в основном направленные на страны Балтии, которые создадут на континенте новые кризисы.

Читайте также
Нельзя показывать страх России — это будет ошибкой: Зеленский о саммите НАТО
Володимир Зеленський

війна, НАТО, Росія, Россия-НАТО
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это серьезный намек: эксперт спрогнозировал, будет ли война между НАТО и Россией
армія нато, армія Польщі, польські військові, військові НАТО
К тому времени Россия будет уже уничтожена: Данилов о возможности нападения РФ на НАТО
Олексій Данілов - секретар РНБО
ТЦК будет знать значительно больше: что меняет закон 10062 о воинском учете украинцев и когда вступит в силу
Сценарий учений: в НАТО отреагировали на статью Bild о подготовке к войне с РФ
Сколько самолетов в России: количество и какие из них используют в войне против Украины
Сценарий учений: в НАТО отреагировали на статью Bild о подготовке к войне с РФ
Что такое военное подразделение и сколько людей в него входит: отвечает эксперт
Сценарий учений: в НАТО отреагировали на статью Bild о подготовке к войне с РФ

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь