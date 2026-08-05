Бывший вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина получила новое подозрение. В настоящее время в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) продолжается рассмотрение вопроса об избрании ей меры пресечения.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК).

Новое подозрение Стефанишиной

В начале судебного заседания защита Стефанишиной обратилась в суд с ходатайством о проведении слушания в закрытом режиме. По состоянию на данный момент официальные детали нового подозрения не обнародованы.

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В то же время это не первое уголовное производство, в котором фигурирует бывшая чиновник, напоминают в ЦПК.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило ей о подозрении по делу, связанному с бывшей министром юстиции времен Виктора Януковича Еленой Лукаш. Рассмотрение этого дела продолжается в Высшем антикоррупционном суде.

В 2024 году журналисты Громадського обнародовали расследование по имущественным декларациям Ольги Стефанишиной и ее семьи.

В материале говорилось о возможных несоответствиях в сведениях по недвижимости, в частности декларировавшихся или не отраженных в декларациях квартир в Киеве. Журналисты также обратили внимание на обстоятельства приобретения отдельных объектов недвижимости, стоимость которых, по их мнению, могла не соответствовать рыночной.

Напомним, 3 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в США. После этого сама Стефанишина заявила, что решение о сложении полномочий было ее личной инициативой.

Фото: ЦПК

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