Россия может ежемесячно запускать по Украине около 100 баллистических ракет, используя имеющиеся резервы. Об этом заявил советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

Как Флеш оценил потенциал РФ

Он отметил, что нынешняя интенсивность ракетных ударов выше, чем раньше, поскольку Россия стремится добиться демонстративного эффекта.

– По моим оценкам, примерно 100 ракет каждый месяц враг может запускать по нам. Сейчас плотность обстрелов увеличена, потому что им нужна демонстративная реакция, – сказал Бескрестнов.

Бескрестнов подчеркнул, что российские войска все чаще выбирают в качестве целей гражданскую инфраструктуру, связанную с обеспечением экономики.

Сейчас смотрят

По его словам, под ударами оказываются склады с продуктами питания, строительными материалами, торговые сети и производственные предприятия.

– Сейчас россиянам все равно, что атаковать. Наносят удары по складам с продуктами питания и строительными материалами, по розничным сетям, производственным предприятиям. И, к сожалению, такие атаки будут продолжаться, – отметил он.

Эксперт призвал украинские компании пересмотреть подходы к хранению товаров и организации логистики.

– Враг знает, где у нас находятся какие склады. Это не секрет – абсолютно открытая информация. Речь идет не о спутниках – есть человек, который следит за движением грузовиков и за несколько тысяч гривен сообщает, когда лучше атаковать», – пояснил Бескрестнов.

Он подчеркнул, что крупные склады и концентрация грузов создают дополнительные риски.

– Не нужно создавать скопления. Старайтесь перестраивать логистические каналы. Крупных складов не должно быть. Это вопрос выживания. В дальнейшем атак будет еще больше, и враг будет искать склады для поражения, чтобы вызвать дефицит товаров, – подытожил советник президента.

Напомним, в ночь на 5 августа РФ атаковала Украину 28 ракетами и 115 беспилотниками.

Также известно, что ПВО не сбила ни одной ракеты во время ночной атаки. Основное направление российского удара пришлось на Киевскую область.

После ночной атаки баллистическими ракетами крупнейший логистический склад Rozetka в Броварах не подлежит восстановлению.

Также РФ уничтожила сортировочный центр Новой почты в Киеве, есть погибшие и раненые.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.