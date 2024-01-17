Это серьезный намек: эксперт спрогнозировал, будет ли война между НАТО и Россией

НАТО осознает и понимает угрозу, которую несет Российская Федерация, поэтому страны Запада пытаются быстрыми темпами наращивать боевой потенциал, даже оказывая военную поддержку Украине.

Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

Какой может быть война между НАТО и РФ

Запад понял угрозу от России — это было определено результатами Вильнюсского саммита, когда было принято решение о развертывании 300 тыс. группировки на границах НАТО, обратил внимание Грабский.

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— Запад понял угрозу от России, когда он в авральном порядке принял в состав НАТО Финляндию, и сейчас заканчивает переговоры по присоединению Швеции. Это более чем понятный ответ Запада, который сейчас быстрыми темпами пытается наращивать свой боевой потенциал, в частности, помогая Украине, — считает он.

Военный эксперт отметил, что возможное начало войны между НАТО и Россией — это один из многих вариантов развития событий.

— Этот сценарий — это один из многих вариантов развития событий, которые могут иметь место. И я намекал, что концентрация российской армии не обязательно означает, что она будет использована только против Украины. Она может быть развернута против Балтийских стран — наиболее уязвимой части обороны НАТО, и Польши. Не зря в российских источниках так широко обсуждается вопрос так называемого Сувалкского коридора, что может быть серьезным намеком и угрозой для них, — отметил аналитик.

Идет ли подготовка НАТО к войне с РФ

Недавно немецкое издание Bild опубликовало статью о том, что НАТО готовится к войне с Россией. Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс заявил, что этот материал основывается на документе, который является учебным сценарием.

По его словам, журналисты получили для ознакомления учебный сценарий, который всегда является вымышленной ситуацией. Сартс утверждает, что якобы он направлен на проверку военных возможностей в определенной сфере.

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