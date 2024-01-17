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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Франція передасть 40 ракет SCALP і підпише безпекову угоду з Україною – Макрон

Франція передасть 40 ракет SCALP і підпише безпекову угоду з Україною – Макрон
Фото: Офіс президента

Уряд Франції передасть Збройним силам України ще 40 додаткових крилатих ракет SCALP, які є аналогом Storm Shadow, і декілька сотень бомб.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон у коментарі іноземним журналістам. За його словами, після постачання озброєння він особисте поїде в Україну.

Візит Макрона до України

Макрон зазначив, що приїде до Києва у лютому 2024 року, де підпише двосторонню безпекову угоду з Україною, аналогічну до тієї, яка нещодавно була підписана з Великою Британією.

Зараз дивляться

Водночас журналісти анонсують рішення низки європейських країн, які спрямовані на підтримку України найближчим часом.

Ракети SCALP: чим допоможуть Україні

Франція вже передавала Україні ракети SCALP влітку 2023 року. Вони є аналогом британських ракет Storm Shadow, які має на озброєнні українська армія.

Франція передасть ЗСУ крилаті ракети SCALP, Макрон приїде в Україну

Ракети SCALP мають можливість атакувати цілі, розташовані на відстані 500 км, проте Україні передали модифіковані на радіус дії до 250 км.

Озброєння призначено для атак по нерухомих цілях на великій відстані, наприклад, стратегічних об’єктах, командних центрах чи складах боєприпасів.

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Джерело: AFP
Війна в Україні, Еммануель Макрон, Ракета, Україна-Франція, Франція
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