Storm Shadow: что известно о невидимых для российской ПВО ракетах, которые могут разбить Крымский мост

Президент Украины Владимир Зеленский на День Воздушных сил ВСУ обнародовал видео, в котором, среди прочего, была продемонстрирована французская крылатая ракета Storm Shadow (SCALP-EG) с дальностью действия 300 км.

Что известно о ракетах Storm Shadow (SCALP) и видео — смотрите в материале.

Storm Shadow: что известно

Военный эксперт Александр Коваленко отмечает, что Storm Shadow – авиационная крылатая ракета, которая также может применяться с надводных платформ.

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Великобритания является самым крупным пользователем данных ракет.

Носителями Storm Shadow являются Eurofighter Typhoon, Dassault Mirage 2000, Dassault Rafale и прочие боевые самолеты.

По его словам, все эти модели не стоят на вооружении ВСУ, но важно понимать, что это все легкие истребители – аналоги МиГ-29.

Storm Shadow: когда разработали

Storm Shadow/SCALP — ракета производства фирмы MBDA (совместная англо-французская разработка). Первые стрельбы, которые увенчались успехом, прошли в 2000 году во Франции.

Storm Shadow могут использовать в любое время суток, а также при сложных метеоусловиях и применении противником средств радиоэлектронного противодействия.

Впервые ракета Storm Shadow была использована в 2003 году в Ираке армией Великобритании.

Storm Shadow: характеристики ракеты

масса: 1 300 кг;

длина: 5,1 м;

диаметр: 0,5 м;

боевая часть: 450 кг, типа BROACH;

дальность: свыше 250 км;

высота полета: 30-40 м;

скорость: 0,8 М (около 1 тыс. км/ч).

С помощью Storm Shadow ВСУ смогут удерживать Крым и Керченский мост под полным огневым контролем, рассказал военный обозреватель Денис Попович.

— Гипотетически можно предположить, что мы получили ракеты с радиусом действия до 300 км. Вот возьмем какие-то позиции украинской армии возле Херсона. Там по прямой в Крым где-то километров 80-90. Вот у нас 300 км, можете себе представить, куда может достать эта ракета, – сказал Попович.

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Сколько таких ракет нужно, чтобы разбить Крымский мост

Ракета Storm Shadow может проходить противовоздушную оборону противника. По предварительным расчетам, около 10 таких ракет смогут прервать российское сообщение по мосту через Керченский пролив, сказал военный эксперт Defense Express Валерий Рябых.

Тема Storm Shadow давно циркулирует в информационном пространстве, а впервые появилась 4 ноября прошлого года с акцентом на вероятность передачи этих ракет Украине.

— Тогда же сообщалось о возможной адаптации Storm Shadow к постсоветским самолетам, в частности, Су-25, и последующем их применении по военным объектам оккупантов, – заявил эксперт.

По его словам, эта ракета сверхмощная при общем весе до 1,4 тыс. кг, имеет боевую головку, которая начинена взрывчатым веществом в 460 кг, способна проходить ПВО противника путем прохождения участков на сверхнизкой высоте и имеет определенные средства для преодоления радиоэлектронных средств борьбы.

Он отметил, что это – очень точная ракета, которая использует для маршрута систему коррекции по наземным объектам, а на последнем участке Storm Shadow сбрасывает колпак с боевой головки и наводится на объект с помощью оптико-электронной системы.

– Первой целью для Storm Shadow может быть, например, Керченский мост. Может потребоваться около десятка ракет, чтобы прервать сообщение по этому мосту. Помня, что эта ракета может преодолевать вражескую ПВО, шансов у Керченского моста не очень много, как и у других объектов окупантов, – сказал военный аналитик.

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