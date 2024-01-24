Израиль и ХАМАС ведут переговоры о месячном перемирии, но есть разногласия — СМИ

Израиль и ХАМАС в целом согласны, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных может состояться во время месячного перемирия. В то же время план тормозится из-за разногласий между двумя сторонами относительно того, как достичь окончательного прекращения войны в Газе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Указано, что интенсивные посреднические усилия под руководством Катара, Вашингтона и Египта в последние недели были сосредоточены на поэтапном подходе к освобождению различных категорий израильских заложников — начиная от гражданских лиц и заканчивая солдатами — в обмен на прекращение боевых действий, освобождение палестинских заключенных и оказание большей помощи Газе.

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Последний раунд “челночной дипломатии” начался 28 декабря и сузил разногласия относительно продолжительности первоначального прекращения огня примерно до 30 дней, после того, как ХАМАС впервые предложил паузу на несколько месяцев.

По словам шести источников, ХАМАС отказался двигаться дальше, пока не будут согласованы будущие условия постоянного прекращения огня.

— В то время как Израиль пытается вести переговоры поэтапно, ХАМАС стремится к “пакетному соглашению”, которое предусматривает постоянное прекращение огня до освобождения заложников на начальном этапе. Израиль и ХАМАС ведут переговоры через посредников, а не напрямую, — говорится в сообщении.

Два источника в египетских службах безопасности сообщили, что ведется работа с целью убедить ХАМАС согласиться на месячное перемирие, за которым должно последовать постоянное прекращение огня. Однако боевики требуют гарантий того, что вторая фаза соглашения будет выполнена, чтобы согласиться на первоначальное перемирие, сказали источники.

Отвечая на вопрос о переговорах, представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил агентству, что организация открыта для обсуждения идей, но никакого соглашения еще не заключено.

По словам одного из источников, Израиль предложил прекратить войну, если ХАМАС выведет шестерых лидеров из Газы. Однако ХАМАС “абсолютно” отверг это предложение.

В список вошли организаторы нападений ХАМАСа на Израиль 7 октября Яхья Синвар и Мохаммед аль-Дейф, которые являются главными целями Израиля для уничтожения или захвата в войне. Считают, что они скрываются в разветвленной сети туннелей ХАМАСа под Газой.

22 января в секторе Газа Израиль потерял рекордное количество солдат за сутки.

Источник : Reuters

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