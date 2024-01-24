Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори про місячне перемир’я, але є розбіжності – ЗМІ

Ізраїль і ХАМАС загалом згодні, що обмін ізраїльських заручників на палестинських в’язнів може відбутися під час місячного перемир’я. Водночас план гальмується через розбіжності між двома сторонами щодо того, як досягти остаточного припинення війни в Газі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Зазначено, що інтенсивні посередницькі зусилля під керівництвом Катару, Вашингтона і Єгипту в останні тижні були зосереджені на поетапному підході до звільнення різних категорій ізраїльських заручників – починаючи від цивільних осіб і закінчуючи солдатами – в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських в’язнів і надання більшої допомоги Газі.

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Останній раунд “човникової дипломатії” розпочався 28 грудня і звузив розбіжності щодо тривалості початкового припинення вогню приблизно до 30 днів, після того, як ХАМАС вперше запропонував паузу на кілька місяців.

За словами шести джерел, ХАМАС відмовився рухатися далі, доки не будуть узгоджені майбутні умови постійного припинення вогню.

– У той час як Ізраїль намагається вести переговори поетапно, ХАМАС прагне “пакетної угоди”, яка передбачає постійне припинення вогню до звільнення заручників на початковому етапі. Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори через посередників, а не напряму, – йдеться у повідомленні.

Два джерела в єгипетських службах безпеки повідомили, що триває робота з метою переконати ХАМАС погодитися на місячне перемир’я, за яким має послідувати постійне припинення вогню. Однак бойовики вимагають гарантій того, що друга фаза угоди буде виконана, щоб погодитися на початкове перемир’я, сказали джерела.

Відповідаючи на запитання про переговори, представник ХАМАСу Самі Абу Зухрі заявив агентству, що організація відкрита для обговорення ідей, але жодної угоди ще не укладено.

За словами одного з джерел, Ізраїль запропонував припинити війну, якщо ХАМАС виведе шістьох лідерів з Гази. Однак ХАМАС “абсолютно” відкинув цю пропозицію.

До списку увійшли організатори нападів ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Ях’я Сінвар і Мохаммед аль-Дейф, які є головними цілями Ізраїлю для знищення або захоплення у війні. Вважають, що вони переховуються в розгалуженій мережі тунелів ХАМАСу під Газою.

22 січня у секторі Гази Ізраїль втратив рекордну кількість солдатів за добу.

Джерело : Reuters

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