В Пентагоне сообщили о начале переговоров по выводу войск США из Ирака

США и Ирак, как ожидается, вскоре начнут переговоры о будущем американского военного присутствия на иракской территории.

Об этом сообщили в Пентагоне и CNN.

По данным Пентагона, США и Ирак договорились сформировать Высшую военную комиссию летом прошлого года в качестве механизма для проведения переговоров. Дискуссии между американскими и иракскими официальными лицами, напоминающие рабочую группу, будут посвящены следующему этапу деятельности возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ, в то время как данная террористическая группировка перестала нести столь серьезную угрозу, как это было прежде.

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Как отмечает CNN со ссылкой на официальных лиц, в обсуждениях примут участие американские военные и дипломаты.

Переговоры о будущем военного присутствия США приобретают все большую актуальность на фоне нестабильности в регионе и растущих публичных призывов иракского правительства к США вывести свои войска из страны. Эти призывы прозвучали в ответ на то, что США нанесли авиаудары по территории Ирака против поддерживаемых Ираном боевиков, которые нападали на американский персонал.

Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил в четверг, что военная комиссия начнет работу “в ближайшие дни”.

Военные и оборонные чиновники будут консультировать комиссию “по наиболее эффективному развитию миссии коалиции по борьбе с ИГИЛ, гарантируя, что ИГИЛ никогда не сможет возродиться, в консультации с партнерами коалиции на всех этапах этого процесса”, говорится в заявлении Остина.

В настоящее время в Ираке находится около 2,5 тыс. военнослужащих США, которые выполняют там функции консультантов и помощников с декабря 2021 года, когда американские военные объявили о прекращении своей боевой роли в этой стране.

Часть обсуждений будет посвящена вопросу о том, возможно ли и когда прекратить военное присутствие США в Ираке. По словам американских чиновников, США предпочитают график, который будет основываться на условиях в Ираке, включая продолжающуюся победу над ИГИЛ и стабильность правительства и иракских сил безопасности.

Однако некоторые элементы в иракском правительстве предпочитают график, основанный на временных рамках, устанавливая дату вывода американских войск независимо от стабильности или ситуации с безопасностью в стране. 10 января офис премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа аль-Судани заявил, что в ближайшее время начнется процесс “окончательного прекращения присутствия сил международной коалиции в Ираке”.

Американский чиновник сообщил CNN, что “США и Ирак близки к соглашению о начале диалога с Высшей военной комиссией, о котором было объявлено еще в августе”.

— Высшая военная комиссия даст возможность совместно оценить условия, необходимые для дальнейшей борьбы с ИГИЛ в Ираке, и определить характер двусторонних отношений в сфере безопасности. Мы обсуждаем это уже несколько месяцев. Время не связано с недавними терактами. США сохранят за собой полное право на самооборону во время переговоров, — сказал чиновник.

Джонатан Лорд, директор программы по безопасности на Ближнем Востоке в Центре новой американской безопасности, заявил CNN, что США необходимо перенести свою поддержку Ирака на создание “прочного и устойчивого военного потенциала (Иракских сил безопасности, — Ред.), чтобы избежать повторения 2014 года. Этого еще не произошло”.

— Если мы уйдем сейчас, не имея никакого плана, мы отправим пациента обратно на улицу, не имея никакого плана по сохранению здоровья. Есть шанс, что если дела пойдут плохо, они снова окажутся там. И это самый дорогой и наименее эффективный способ помочь им, — добавил он.

Во вторник, после последнего раунда американских ударов в Ираке, представитель премьер-министра в своем заявлении сказал, что удары “подрывают соглашения и различные сектора совместного сотрудничества в области безопасности”, поскольку две страны работают над “перестройкой будущих отношений”.

Напомним, США и Ирак договорились начать переговоры о будущем американском военном присутствии в прошлом году, до того как террористическая атака ХАМАС на Израиль 7 октября вызвала более широкую региональную напряженность и усилила поддерживаемые Ираном группировки, в частности Катаиб Хезболла, в Ираке и на всем Ближнем Востоке.

Пентагон утверждает, что правительство Ирака официально не просило американских военных вывести войска, подчеркивая, что они все еще находятся там по приглашению иракского правительства. И нет никаких сроков завершения обсуждений в Высшей военной комиссии или их конечного результата.

Джон Альтерман, директор Ближневосточной программы Центра стратегических и международных исследований, говорит, что политика американского военного присутствия в Ираке была “коварной” на протяжении более десяти лет, но это не бинарный выбор — остаться или уйти. По его словам, это также не процесс, который должен идти быстро.

Тем не менее, по словам Альтермана, слухи о возможном изменении США своей военной позиции в Ираке будут победой Ирана.

— Любой признак того, что это начало конца, будет широко праздноваться в иранских коридорах, — сказал он.

В среду министр иностранных дел Ирака намекнул на предстоящие обсуждения, сообщив в своем заявлении, что он встретился с послом США в Багдаде Еленой Романовски и “получил от нее важное послание американского правительства иракскому правительству, которое будет изучено премьер-министром и соответствующими заинтересованными органами”.

Источники: DOD, CNN

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