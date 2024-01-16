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Екатерина Белоброва, редактор ленты

Иран нанес удары по территории Ирака: под обстрел попала база США

Иран нанес удары по территории Ирака: под обстрел попала база США
Фото: Getty Images

Вечером 15 января север Ирака был атакован баллистическими ракетами и ударными беспилотниками со стороны Ирана, местные жители услышали около семи сильных взрывов.

По предварительной информации, под удар попали аэропорт Эрбиля, американская военная база и дипломатическое консульство США.

Ответственность за теракт сразу же взяли на себя члены группировки Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР).

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Согласно заявлению боевиков, которое транслирует Al Arabia, их целью были “шпионские центры и собрания антииранских террористических групп”.

В СМИ сообщили о прямом попадании ракеты в дом владельца компании Falcon Group Пешравы Дизайи. От полученных травм погиб он и четыре члена его семьи.

Напомним,  12 января США и Великобритания нанесли широкомасштабные удары по многочисленным объектам хуситов в Йемене. Это стало ответом на многомесячные атаки хуситов на коммерческое судоходство в Красном море.

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Ирак, Иран, Ракета, Теракты
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