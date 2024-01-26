РФ формирует на границах с Украиной отряды личного состава ФСБ: будет ли новое наступление

В Российской Федерации формируют отряды личного состава подразделений пограничной службы ФСБ, чтобы усилить укрепление границ, прилегающих к Украине.

Сформированные российские подразделения планируют разместить на пограничных участках в Брянской, Курской и Белгородской областях России, информируют в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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В ГУР ссылаются на перехваченный телефонный разговор, который произошел 25 января между двумя российскими военными, проходящими службу на территории оккупированной Абхазии.

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В диалоге между кадровиком Сухумского пограничного отряда капитаном Юсибовым и прапорщиком Зимсковым, который проходит службу в пограничной заставе города Очамчире, речь идет о формировании списков для отправки на российско-украинскую границу на постоянную основу.

— Живем одним днем, перспектив нет ни у кого, — цитируют слова пограничника ФСБ Юсибова в сообщении ГУР.

Готовится ли РФ к новому наступлению

В комментарии Фактам ICTV политический аналитик и писатель Олег Пономарь оценил, может ли Россия формировать отряды личного состава подразделений пограничной службы ФСБ для нового наступления. По его словам, оно уже продолжается, поэтому здесь нет ничего нового.

— Наступление уже проходит как три месяца. Поэтому ничего нового, — считает он.

Защита от диверсий

В то же время Фактам ICTV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, что укрепление границы Россией связано с успешными действиями украинских диверсионно-разведывательных групп.

— Все эти действия по укреплению границы с российской стороны связаны с тем, что Россия боится проникновения наших диверсионно-разведывательных групп, которые успешно действуют в тылу врага, наносят ущерб их войскам и определенным объектам на территории РФ. Особенно в приграничных областях. И довольно активно действуют, — обратил внимание военный эксперт.

Александр Мусиенко отметил, что действия РФ не касаются подготовки возможных наступательных действий на Киев или со стороны Севера, а направлены на противодействие успешным диверсионным операциям со стороны Украины.

— Можно сказать, что только за предыдущий период было довольно много успешных акций проведено для того, чтобы наносить поражение врагу, взрывать военную технику, уничтожать его офицеров, высокопоставленный личный состав, проводить другие операции в тылу врага. Россия этого остерегается. И они дали приказ о том, что нужно укрепить границу. Это не касается подготовки наступательных действий на Киев или северо-восток, а того, что они противодействуют нашим диверсионным успешным действиям, — объяснил военный аналитик.

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