РФ формує на кордонах з Україною загони особового складу ФСБ: чи буде новий наступ

У Російській Федерації формують загони особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ, щоб посилити укріплення кордонів, які межують з Україною.

Сформовані російські підрозділи планують розмістити на прикордонних ділянках у Брянській, Курській та Бєлгородській областях Росії, інформують у Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

Зараз дивляться

У ГУР посилаються на перехоплену телефонну розмову, яка відбулася 25 січня між двома російськими військовими, які проходять службу на території окупованої Абхазії.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

У діалозі між кадровиком Сухумського прикордонного загону капітаном Юсібовим та прапорщиком Зімсковим, який проходить службу в прикордонній заставі міста Очамчире, йдеться про формування списків для відправки на російсько-український кордон на постійну основу.

– Живемо одним днем, перспектив немає ні в кого, – цитують слова прикордонника ФСБ Юсібова в повідомленні ГУР.

Чи готується РФ до нового наступу

У коментарі Фактам ICTV політичний аналітик і письменник Олег Пономар оцінив, чи може Росія формувати загони особового складу підрозділів прикордонної служби ФСБ для нового наступу. За його словами, він вже триває, тому тут немає нічого нового.

– Наступ вже проходить як три місяці. Тому нічого нового, – вважає він.

Захист від диверсій

Водночас Фактам ICTV керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, що укріплення кордону Росією пов’язане з успішними діями українських диверсійно-розвідувальних груп.

– Всі ці дії з укріплення кордону з російського боку пов’язані з тим, що Росія боїться проникнення наших диверсійно-розвідувальних груп, які успішно діють в тилу ворога, завдають шкоди їхнім військам та певним об’єктам на території РФ. Особливо в прикордонних областях. І доволі активно діють, – звернув увагу військовий експерт.

Олександр Мусієнко зазначив, що дії РФ не стосуються підготовки можливих наступальних дій на Київ чи з боку Півночі, а спрямовані на протидію успішним диверсійним операціям з боку України.

– Можна сказати, що лише за попередній період було доволі багато успішних акцій проведено для того, щоб завдавати ураження ворогу, підривати військову техніку, знищувати його офіцерів, високопоставлений особовий склад, проводити інші операції в тилу ворога. Росія цього остерігається. І вони дали наказ про те, що потрібно укріпити кордон. Це не стосується підготовки наступальних дій на Київ чи північний схід, а того, що вони протидіють нашим диверсійним успішним діям, – пояснив військовий аналітик.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.