Росія планує воювати щонайменше ще 3-4 роки – The Telegraph

Росія щосили намагається наростити оборонну промисловість. Під виробничі цехи переобладнають торгові центри, пекарні та навіть шкільні класи. Це говорить про те, що Москва планує тривалу війну.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

Наприклад, в Іжевську в торговому центрі Ітламас розміщувалися різні магазини, McDonald’s, продавалися дитячі іграшки. Але з початком війни західні та російські бренди зникли і зараз в Італмасі розташований науково-дослідний центр, що виробляє ударні безпілотники Lancet.

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Росіян закликають працювати по шість днів на тиждень і йти добровольцями на оборонні заводи. На російському телебаченні навіть показують, як діти вчаться збирати деталі боєприпасів у майстернях.

Це лише найпомітніші зусилля Москви з нарощування виробництва зброї. Росія витрачає на війну в Україні 40% ВВП – це більше, ніж на охорону здоров’я та освіту. Експерти в галузі оборони побоюються, що у такий спосіб Росія зможе отримати перевагу в матеріальних засобах, щоб виграти війну в Україні.

Але водночас дуже складно оцінити реальний стан справ, оскільки офіційні особи та російська пропаганда люблять спотворювати цифри.

У 2023 році Росія виробила 1530 танків і 2518 бойових броньованих машин, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За його словами, з лютого 2022 року виробництво танків збільшилося на 560%, бойових машин піхоти – на 360%, а бронетранспортерів – на 350%. Цього вистачить тільки на те, щоб заповнити втрати, але не на розширення армії.

Західні чиновники повідомили, що Росія хоче наростити виробництво артилерійських снарядів до 2 млн на рік – удвічі більше, ніж західні спецслужби припускали. А ще сюди слід додати постачання снарядів, ракет і безпілотників з Ірану та Північної Кореї.

За словами президента Володимира Зеленського, за п’ять днів наприкінці грудня Росія випустила по Україні 500 ракет і безпілотників.

За даними аналітичного центру з питань безпеки RUSI, під час літнього контрнаступу Україна випускала 7000 артснарядів на добу, а Росія – 5000. А до цього місяця росіяни вистрілювали по 10 000 снарядів, а українці – 2 000. Станом на лютий 2023 року в Європі могли виробляти лише 300 000 боєприпасів на рік.

У листопаді 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус визнав, що обіцянка ЄС надати Україні мільйон снарядів до березня 2024 року не буде виконана.

За попередні два роки Росії знадобилося зробити багато, щоб підсилити свою армію.

Росіяни говорять про мобілізацію своєї оборонної промисловості протягом наступних трьох років, а це означає, що вони хочуть воювати ще принаймні 3-4 роки.

– Ми перебуваємо в моменті, коли росіяни вразливі, оскільки їхнє виробництво не відповідає їхнім вимогам. Натяк очевидний: якщо Захід не діятиме, Україна може програти війну. І що буде після цього, ніхто не знає, але з Москви надходять тривожні сигнали щодо подальшого наступу на Європу, – сказало джерело видання The Telegraph із питань оборони.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що ВВП Росії збільшився на 4,9% у другому кварталі 2023 року, перевищивши частину прогнозів експертів. Економіка РФ адаптується до санкцій, тому може повернутися до довоєнного рівня вже у 2024 році. Однак цьому може завадити мобілізація.

Джерело : The Telegraph

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