Британія запропонувала план припинення війни між Ізраїлем і ХАМАСом – FT

Велика Британія запропонувала план із п’яти пунктів, спрямований на завершення війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Про це повідомляє Financial Times.

Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон обговорив цю ініціативу з ізраїльськими та палестинськими лідерами під час свого турне регіоном.

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План передбачає негайне припинення бойових дій. Воно має бути використано для звільнення заручників у Газі, а потім для переговорів про постійне припинення вогню.

Окрім того, ініціатива пропонує встановити чіткий “політичний горизонт” для створення палестинської держави та формування технократичного палестинського уряду для управління Західним берегом річки Йордан і Газою після війни. ХАМАС мав би звільнити всіх заручників і взяти на себе зобов’язання припинити напади на Ізраїль, що було б гарантовано регіональними державами.

Найвищі лідери ХАМАСу, зокрема Ях’я Сінвар, натхненник нападу 7 жовтня, що спровокував війну, на думку Лондона, мають виїхали з сектору до іншої країни.

– Що ми намагаємося зробити, так це закріпити ідею про те, що коли ви отримуєте цю паузу, ви повинні старанно працювати, щоб перетворити її на тривале припинення вогню та дійсно зосередитися на реалістичних та досяжних речах, які можуть зробити припинення вогню постійним і стійким, – сказав британський міністр.

Велика Британія вважає, що її план доповнює інші ініціативи. Країна вже обговорила його з урядами США, Європи та арабських країн.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виключив будь-які кроки в напрямку створення палестинської держави або співпраці з підтримуваною Заходом Палестинською адміністрацією, що управляє обмеженою частиною Західного берега річки Йордан. Він також відкинув будь-яке постійне припинення вогню як частину угоди про звільнення заручників.

Раніше агенція Reuters із посиланням на джерела повідомляла, що Ізраїль і ХАМАС ведуть переговори про місячне перемир’я, але мають розбіжності щодо того, як досягти остаточного припинення війни в Газі.

Джерело : Financial Times

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