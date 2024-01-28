США просят Грецию передать или продать Украине оружие в обмен на помощь — СМИ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился с письмом к премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису и предложил передать или продать Украине оружие в обмен на помощь Вашингтона на сумму $200 млн.

Об этом пишет греческое издание Kathimerini, публикуя текст письма.

В письме Блинкен пишет, что США стремятся тесно сотрудничать с Грецией для продвижения общих интересов и международного мира и безопасности.

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Отмечается, что Вашингтон продолжает интересоваться оборонными возможностями, которые Афины могли бы передать или продать Украине.

— Если эти возможности и средства представляют интерес для Украины, мы можем изучить возможности для дополнительного иностранного финансирования вооруженных сил Греции в размере до $200 млн, — говорится в сообщении.

В своем заявлении греческий премьер Мицотакис сказал о важном дне для национальной обороны и дипломатии Греции. Он отметил, что полученное письмо от Блинкена закрепляет глубину греко-американских отношений.

Ранее Госдеп США разрешил продажу Греции американских истребителей F-35 и сопутствующего оборудования на сумму $8,6 млрд. Речь идет о приобретении до 40 истребителей.

Ссылаясь на источники, издание пишет, что руководство Греции согласовало передачу устаревших систем и оборудования Украине. Вероятно речь идет о советском вооружении. У греческого войска на вооружении есть системы ПВО Тор, Оса и С-300, зенитные установки ЗУ-23-2, а также боеприпасы ко всем этим системам.

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