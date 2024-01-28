США намерены продвигать Формулу мира Зеленского – Кирби
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что Вашингтон будет продвигать инициативы Украины, заложенные в Формулу мира президента Владимира Зеленского.
По его словам, относительно переговоров с Москвой решение остается за Киевом, а Соединенные Штаты будут поддерживать инициативы, выдвигаемые украинской стороной.
Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан проводили дискуссию с президентом Владимиром Зеленским.
Они говорили о важности продолжения поддержки Украины со стороны западных партнеров, а также о ситуации на поле боя.
– В Давосе Зеленский рассказал о своей Формуле мира. Таким образом, возникла еще одна идея – попытаться “раскрутить Формулу мира” Зеленского на международном уровне, — подчеркнул Кирби.
Напомним, Китай может быть привлечен к Глобальному саммиту мира, к которому уже совместно готовятся правительства Украины и Швейцарии.