США намерены продвигать Формулу мира Зеленского – Кирби

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби заявил, что Вашингтон будет продвигать инициативы Украины, заложенные в Формулу мира президента Владимира Зеленского.

По его словам, относительно переговоров с Москвой решение остается за Киевом, а Соединенные Штаты будут поддерживать инициативы, выдвигаемые украинской стороной.

Он отметил, что госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан проводили дискуссию с президентом Владимиром Зеленским.

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Они говорили о важности продолжения поддержки Украины со стороны западных партнеров, а также о ситуации на поле боя.

– В Давосе Зеленский рассказал о своей Формуле мира. Таким образом, возникла еще одна идея – попытаться “раскрутить Формулу мира” Зеленского на международном уровне, — подчеркнул Кирби.

Напомним, Китай может быть привлечен к Глобальному саммиту мира, к которому уже совместно готовятся правительства Украины и Швейцарии.

Источник : Голос Америки

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