Во Франции и странах ЕС протесты фермеров: хотят ограничения импорта из Украины

В понедельник французские фермеры заблокировали главные автомагистрали в Париж, чтобы заставить правительство выполнить их требования.

30 тракторов заблокировали шоссе А4, что в 30 км к востоку от Парижа, в обоих направлениях. Позже перекрыли шоссе А13, что в 50 км к северо-западу от Парижа, в направлении столицы.

Почему протестуют фермеры?

Франция считается крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе. Фермеры жалуются на повышение себестоимости продукции и на чрезмерное регулирование в сфере защиты окружающей среды.

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Фермеры утверждают, что попытки правительства снизить продовольственную инфляцию привели к тому, что многие производители не смогли покрыть высокие затраты на энергоносители, удобрения и транспорт.

На дешевый импорт и экологические ограничения жалуются и производители из других стран.

План правительства по поэтапной отмене налоговых льгот для фермеров на дизельное топливо также спровоцировал протесты.

Импорт

Большие объемы импорта из Украины, для которых ЕС отменил квоты и пошлины после нападения России, а также возобновление переговоров о заключении торгового соглашения между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур (входят Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Венесуэла, в качестве ассоциированных членов — Чили, Боливия, Перу, Колумбия и Эквадор), вызвали недовольство недобросовестной конкуренцией на рынках сахара, зерна и мяса.

Импортные товары давят на европейские цены, не соответствуя при этом экологическим стандартам, которые накладываются на фермеров ЕС.

Окружающая среда

Фермеры обеспокоены как правилами субсидий ЕС, например, требованием оставлять 4% сельскохозяйственных угодий под паром (то есть оставленные незасеянными в течение одного или более сезонов), так и тем, что, по их мнению, Франция чрезмерно усложняет имплементацию политики ЕС, например, в вопросе высадки живой изгороди (полоса кустарников, ограждающая поле).

Споры вокруг ирригационных проектов и критика относительно благосостояния животных и использования пестицидов усилили среди французских фермеров ощущение, что общество пренебрегает их интересами.

Что сделало правительство Франции?

Премьер-министр Габриэль Атталь 26 января сообщил об отмене повышения налога на дизельное топливо для фермеров. Он также предложил дополнительную помощь фермерам на юге Франции, которые понесли убытки из-за болезни крупного рогатого скота.

Но несмотря на заявления фермерские союзы призвали к продолжению протестов.

Правительство также изучает вопрос дальнейшей поддержки производителей вина, которые также понесли убытки из-за падения потребления. А еще ожидаются дополнительные меры для животноводства.

Поскольку большинство сельскохозяйственных субсидий и ограничений определяются на уровне ЕС, Париж пытается найти уступки от своих партнеров. Например, заручиться поддержкой для отмены требования по залежным землям (земли, оставленные для восстановления). Этот вопрос президент Эммануэль Макрон может вынести на саммите лидеров в четверг.

Что касается торговли, то министр сельского хозяйства Марк Фесно призвал принять меры для предотвращения импорта из Украины, который дестабилизирует рынки ЕС, в частности, сахара, мяса птицы и яиц. Это кардинально меняет позицию Парижа, который ранее выступал против шагов восточных стран ЕС по ограничению украинской продукции.

Где еще в Европе протестуют фермеры?

В понедельник движение вокруг бельгийской столицы также заблокировали фермеры, а около десятка тракторов заехали в Брюссель, где они громко сигналили. Фермеры остановили пять грузовиков с испанскими овощами и сбросили продукцию возле распределительного центра ритейлера Colruyt.

В Германии также вспыхнули протесты после решения правительства поэтапно отменить налоговые льготы на дизельное топливо для фермеров, чтобы сбалансировать бюджет на 2024 год.

В Румынии фермеры и водители грузовиков протестовали против высоких затрат на ведение бизнеса, и заблокировали пограничный переход с Украиной.

Источник : Reuters

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