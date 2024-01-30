У Франції та країнах ЄС протести фермерів: хочуть обмеження імпорту з України

У понеділок французькі фермери заблокували головні автомагістралі до Парижа, щоб змусити уряд виконати їхні вимоги.

30 тракторів заблокували шосе А4, що за 30 км на схід від Парижа, в обох напрямках. Пізніше перекрили шосе А13, що за 50 км на північний захід від Парижа, в напрямку столиці.

Чому протестують фермери?

Франція вважається найбільшим виробником сільськогосподарської продукції в Євросоюзі. Фермери жаліються на підвищення собівартості продукції та на надмірне регулювання у сфері захисту довкілля.

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Фермери стверджують, що намагання уряду знизити продовольчу інфляцію призвело до того, що багато виробників не змогли покрити високі витрати на енергоносії, добрива та транспорт.

На дешевий імпорт і екологічні обмеження жаліються і виробники з інших країн.

План уряду щодо поетапного скасування податкових пільг для фермерів на дизельне пальне також спровокував протести.

Імпорт

Великі обсяги імпорту з України, для яких ЄС скасував квоти і мита після нападу Росії, а також відновлення переговорів про укладення торговельної угоди між ЄС і південноамериканським блоком Меркосур (входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай та Венесуела, як асоційовані члени — Чилі, Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор), викликали невдоволення недобросовісною конкуренцією на ринках цукру, зерна і м’яса.

Імпортні товари тиснуть на європейські ціни, не відповідаючи при цьому екологічним стандартам, які накладаються на фермерів ЄС.

Навколишнє середовище

Фермери стурбовані як правилами субсидій ЄС, наприклад, вимогою залишати 4% сільськогосподарських угідь під паром (тобто залишені не засіяними протягом одного або більше сезонів), так і тим, що, на їхню думку, Франція надмірно ускладнює імплементацію політики ЄС, наприклад, у питанні висадження живої огорожі (смуга чагарників, що огороджує поле).

Суперечки навколо іригаційних проєктів і критика щодо добробуту тварин і використання пестицидів посилили серед французьких фермерів відчуття, що суспільство нехтує їхніми інтересами.

Що зробив уряд Франції?

Прем’єр-міністр Габріель Атталь 26 січня повідомив про скасування підвищення податку на дизельне пальне для фермерів. Він також запропонував додаткову допомогу фермерам на півдні Франції, які зазнали збитків через хвороби великої рогатої худоби.

Та попри заяви фермерські спілки закликали до продовження протестів.

Уряд також вивчає питання подальшої підтримки виробників вина, які також зазнали збитків через падіння споживання. А ще очікуються додаткові заходи для тваринництва.

Оскільки більшість сільськогосподарських субсидій та обмежень визначаються на рівні ЄС, Париж намагається знайти поступки від своїх партнерів. Наприклад, заручитися підтримкою для скасування вимоги щодо перелогових земель (землі, залишені для відновлення). Це питання президент Еммануель Макрон може винести на саміті лідерів у четвер.

Щодо торгівлі, то міністр сільського господарства Марк Фесно закликав вжити заходів для запобігання імпорту з України, який дестабілізує ринки ЄС, зокрема, цукру, м’яса птиці та яєць. Це кардинально міняє позицію Парижа, який раніше виступав проти кроків східних країн ЄС щодо обмеження української продукції.

Де ще в Європі протестують фермери?

У понеділок рух навколо бельгійської столиці також заблокували фермери, а близько десятка тракторів заїхали до Брюсселя, де вони гучно сигналили. Фермери зупинили п’ять вантажівок з іспанськими овочами і скинули продукцію біля розподільчого центру ритейлера Colruyt.

У Німеччині також спалахнули протести після рішення уряду поетапно скасувати податкові пільги на дизельне пальне для фермерів, щоб збалансувати бюджет на 2024 рік.

У Румунії фермери та водії вантажівок протестували проти високих витрат на ведення бізнесу, і заблокували прикордонний перехід з Україною.

Джерело : Reuters

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