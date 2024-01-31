За глушением европейских GPS может стоять Россия — командующий армией Эстонии

Россия, вероятно, стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружений в Восточной Европе.

Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Герем, пишет Bloomberg.

С прошлого года в Балтийском регионе участились случаи вмешательства в работу спутниковых навигационных систем. Особый всплеск был зарегистрирован в этом месяце на территории от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

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— Кто-то это делает, и мы думаем, что это Россия, — сказал он, добавив, что Москва, возможно, испытывает средства глушения на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО.

Указано, что Россия имеет опыт глушения сигналов GPS в Северной Европе и способна развернуть целый ряд средств радиоэлектронной борьбы, в частности для препятствования деятельности беспилотников и ракет в Украине.

Кремль также активизировал деятельность по глушению в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы предотвратить потенциальные атаки беспилотников из Украины.

Министерство обороны России в прошлом подтверждало, что его подразделения радиоэлектронной борьбы в Калининграде, российском анклаве на Балтийском море между Польшей и Литвой, проводили учения по подавлению радио- и спутниковых сигналов.

Эстонский командующий добавил, что глушение может также осуществляться с кораблей в Балтийском море.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что версии о причастности России к проблемам с GPS в Польше и странах Балтии заслуживают внимания.

Фото: Минобороны России

Источник : Bloomberg

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