Влияние РФ возможно – ISW о проблемах с GPS в Польше и странах Балтии

Версии о причастности России к проблемам с GPS в Польше и странах Балтии заслуживают внимания.

Об этом аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили в своей сводке.

Эксперты отмечают, что пока не могут самостоятельно проверить, что стало причиной сбоев в работе GPS (Global Positioning System – навигационная система, помогающая определять точные координаты объектов и время в любой точке Земли при любых погодных условиях, – Ред.).

Сейчас смотрят

В то же время отмечают, что не следует исключать предположения относительно существенного влияния на GPS российских средств радиоэлектронной борьбы в Калининградской области.

Что известно о проблемах с GPS в Польше и странах Балтии

Сайт отслеживания GPS-помех GPSJAM зафиксировал высокий уровень глушения в южной части Балтийского моря, а также на северо-западе и в центре Польши 25-27 декабря 2023 и 10 января 2024 года.

“Беспрецедентно высокий уровень глушения GPS” был замечен в северной и восточной части Польши, в частности в Варшаве и к югу от Лодзи, 16 января 2024 года.

Польские журналисты предположили, что декабрьские сбои могли повлечь за собой необъявленные военные учения НАТО в Балтийском регионе или испытания российских средств радиоэлектронной борьбы.

Российские СМИ еще с середины декабря 2023 года сообщали об учениях подразделений Балтийского флота РФ с системой РЭБ Борисоглебск-2 в Калининградской области.

6 января шведский подполковник Йоаким Паасикиви заявил, что сбои в работе GPS являются результатом “влияния РФ или так называемой гибридной войны”, а также напомнил, что Россия и раньше вмешивалась в работу GPS на севере Европы, чтобы скрыть свою активность в Мурманской области или сорвать учения НАТО.

12 января Служба военной разведки и безопасности Швеции даже возбудила дело по фактам сбоев в работе GPS на фоне учений Балтийского флота России с применением комплексов РЭБ.

Источник: ISW

Фото: Минобороны России

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.